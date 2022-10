× Paltrows Bettgeheimnis

Was ursprünglich als Witz begann, sorgte 2020 weltweit für Schlagzeilen: Gwyneth Paltrows berüchtigte Duftkerze „This smells like my Vagina“.

Gwyneth Paltrow brachte eine Kerze mit ihrem angeblichen Vagina-Duft auf den Markt. This smells like my Vagina“ kann seit 2020 jeder für 75 Dollar (76,82 Euro) erwerben und damit eine ungewöhnliche Geruchsprobe des Stars bekommen. Mittlerweile gibt es die Kerze schon in allen möglichen Varianten, sogar ein Parfum als Roll-on kann man kaufen.

Nun sorgt Paltrow mit ihrem neuen Produkt wieder für Aufsehen.

Auf ihrer Lifestyle-Website „Goop“ launchte die Schauspielerin diese Woche ihren neuen Vibrator „The Heartthrob“ (98 Dollar). Das kleine gelbe Herz sei „ein Klitorisstimulator der nächsten Generation.“ Es verfüge über hundert verschiedene Einstellungen, man könne es in der Dusche, Badewanne oder an jedem gewünschten Ort benutzen. Die Kunden würden sich nach dem ersten Gebrauch in das Sexspielzeug verlieben, heißt es.

Seit Goop im Jahr 2008 launchte, hat Gwyneth schon einige Artikel auf den Markt gebracht - darunter unter anderem ihre umstrittenen Vagina-Jade-Eier, weshalb sie 2018 aufgrund von falscher Behauptungen 145.000 US Dollar (148.400 Euro) Strafe zahlen musste.