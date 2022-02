So wird ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Wenn die Wolken tief hängen, ist es wichtig, vernünftig miteinander zu reden. Dann können sich die Spannungen wieder lösen.

Gesundheit: Am Wochenende einfach abschalten! Im Laufe der Woche legen Sie sukzessive wieder an Energie zu.

Beruf: Verhandlungen und Klärungen am Montag und Dienstag! Möglichst kooperativ, nicht kämpferisch!



Stier

Liebe: Dem schönen Wochenende könnten etwas unruhige Tage folgen. Üben Sie sich in Verständnis und Toleranz, statt zu streiten!

Gesundheit: Schonen Sie am Montag und Dienstag Ihre Nerven und verschieben Sie lieber, was Sie überfordert!

Beruf: Warten Sie mit wichtigen Anliegen und Entscheidungen bis Mittwoch zu, denken Sie noch nach!



Zwillinge

Liebe: Freuen Sie sich auf nette Flirts und Gespräche am Montag und Dienstag. Begeben Sie sich aber nicht auf allzu dünnes Eis!

Gesundheit: Gute Form am Montag und Dienstag. Am Mittwoch und Donnerstag aber lieber den Schongang einlegen!

Beruf: Verhandlungen und Prüfungen am Montag und Dienstag! Dann aber viel geduldiger, nicht drängen!



Krebs

Liebe: Lassen Sie sich mit Entscheidungen lieber mehr Zeit. Am Mittwoch und Donnerstag zeigen sich deutlich bessere Perspektiven.

Gesundheit: Komplett abschalten am Wochenende. Von Montag bis Donnerstag sind Sie wieder viel besser drauf.

Beruf: Erst mal reden und verhandeln. Mittwoch und Donnerstag sind bessere Tage für Entscheidungen!



Löwe

Liebe: Bleiben Sie auf dem Weg der Vernunft, auch wenn es am Anfang der Woche rund geht. Vorrang für Sicherheit und Kontinuität!

Gesundheit: Durchatmen und Ruhe bewahren am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch laufen Sie wieder viel runder.

Beruf: Bleiben Sie im Gespräch und kompromissbereit und bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen!



Jungfrau

Liebe: Dem romantischen Wochenende könnten etwas ernüchternde Tage folgen. Cool und locker bleiben, nehmen Sie das nicht so ernst!

Gesundheit: Schalten Sie am Mittwoch und Donnerstag einen Gang zurück, statt sich wieder mal zu übernehmen!

Beruf: Gesprächsbereitschaft ist die beste Strategie. Sie sollten auch für Änderungen offen sein.



Waage

Liebe: Nach dem etwas ernüchternden Wochenende geht es ab Montag wieder aufwärts. Aber ab Freitag ja nicht wieder zu kämpferisch!

Gesundheit: Legen Sie immer wieder Pausen ein, um Kraft zu tanken. Mental sind Sie aber schon viel stärker.

Beruf: Vorsprachen, Verhandlungen und Prüfungen am Montag und Dienstag! Still halten am Freitag!



Skorpion

Liebe: Hören Sie auf Ihren Verstand, statt streitlustig alles infrage zu stellen! Am Mittwoch und Donnerstag blüht die Liebe auf.

Gesundheit: Langsamer und vorsichtiger am Montag und Dienstag. Ab Mittwoch sind Sie wieder besser in Form.

Beruf: Konflikte bis Dienstag nicht ausufern lassen! Am Mittwoch und Donnerstag gibt es Lösungen.



Schütze

Liebe: Am Mittwoch und Donnerstag könnten die Wolken etwas schief hängen. Seien Sie einfühlsam, statt trotzig darauf zu reagieren!

Gesundheit: Gute Form bis Dienstag und ab Freitag wieder. Am Mittwoch und Donnerstag lieber kürzer treten!

Beruf: Verhandlungs- und gesprächsbereit, nicht uneinsichtig und kämpferisch! Vernunft ist Trumpf.



Steinbock

Liebe: Dem Liebeshoch am Wochenende folgen angenehme Tage bis Donnerstag. Stellen Sie am Freitag aber lieber keine Forderungen!

Gesundheit: Alles im grünen Bereich, solange Sie nicht zu viel Gas geben. Trotzdem vorsichtiger am Freitag!

Beruf: Sie sind auf dem richtigen Weg, wenn Sie geprächsbereit und auch für neue Ideen offen sind.



Wassermann

Liebe: Neue Chancen für Singles am Montag und Dienstag. Sie sollten sich aber ernsthafter, einfühlsam und verständnisvoll zeigen.

Gesundheit: Sie sind zwar mental stark, sollten aber Ihren Nerven weniger zumuten. Sie brauchen mehr Ruhe.

Beruf: Wenn Sie auf die Stimme der Vernunft hören, sind Montag und Dienstag gute Verhandlungstage.



Fische

Liebe: Seien Sie ein bisschen fröhlicher und humorvoller! Dann kommen Sie am Mittwoch und Donnerstag noch wesentlich besser an.

Gesundheit: Ihr Stimmungsbarometer steigt bis Donnerstag kontinuierlich an. Am Freitag Stress reduzieren!

Beruf: Vorstellungstermine und Vorsprachen am Mittwoch und Donnerstag könnten neue Weichen stellen.