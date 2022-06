× Smokey Eyes à la Kylie

Kylie Jenner (24) sorgt mit schwarzen Smokey Eyes für einen dramatischen Augenblick – so schminken Sie den Klassiker.

Smokey Eyes sind zurück! Klar, die rauchig betonten Augen waren noch nie so richtig weg, aber in dieser Saison erhält der Schmink-Klassiker ein cooles Update. So gesehen bei It-Girl Kylie Jenner (24). Mit schwarzen Smokey Eyes sorgt sie auf Instagram für einen dramatischen Augenblick. Durchsichtiger Gloss auf ihrem Lid macht das dunkle Augen-Make-up besonders modern.

Kylie Jenner zeigt sich mit Smokey Eyes auf Instagram.

Verrucht und rauchig – der verführerische Style ist nicht umsonst der Klassiker unter den Lidschattenlooks. Er betont die Augen besonders schmeichelnd und wirkt je nach Farbe auch ganz unterschiedlich: In intensivem Schwarz ist er sexy und sinnlich, in natürlichen Braun-und Beigetönen dagegen sehr edel, charmant und auch absolut businesstauglich.

So werden Smokey-Eyes geschminkt

1. Für eine bessere Haftung und den Ausgleich von Rötungen kann man eine Eyeshadow-Base auf das Lid geben.

2. Anschliessend den helleren Lidschattenton auf das ganze bewegliche Lid bis knapp über die Lidfalte auftragen.

3. Danach mit einem schwarzen Eyeliner entlang des oberen Wimpernkranzes eine Linie ziehen und diese mit einem kleinen Pinsel sanft verwischen.

4. Mit dem dunkleren Lidschattenton (evt. auch zwei Tönen) ab Lidmitte die Lidfalte und die äusseren Augenwinkel betonen.

5. Damit das Augen-Make-up harmonisch wirkt, gilt es die Lidschattenfarbe zur Augenbraue hin sanft zu verblenden. Dafür den hellsten Lidschattenton deiner Palette als Highlighter unter den Augenbrauenbogen und in die inneren Augenwinkel auftragen. Dies öffnet deinen Blick und lässt deine Augen grösser und noch strahlender wirken.

6. Für einen drmatischen Augen-Look mit einem schwarzen Gel-Eyeliner entlang des Wimpernkranzes von innen nach aussen eine sanfte Linie ziehen, die am äusseren Augenwinkel ganz leicht nach oben ausläuft.

7. Zum Schluss noch die Wimpern kräftig tuschen und fertig sind die sexy Smokey Eyes.