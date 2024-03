Hailey Bieber kämpft mit heißem Dessous-Auftritt gegen Trennungsgerüchte

Hailey Bieber weiß offenbar, wie sie ihren Mann Justin Bieber um den Finger wickeln kann. Für die ikonische Dessous-Marke "Victoria's Secret" hat sich das Topmodel jetzt in knappen Braut-Dessous ablichten lassen.

Während US-Medien seit Monaten über eine angebliche Trennung von Superstar Justin Bieber spekulieren, lächelt Topmodel Hailey Bieber die Scheidungs-Gerüchte für ihre neueste Kampagne einfach weg. Bereits seit 2023 ist das Model Botschafterin von "Victoria's Secret" – und überrascht uns seitdem auch immer wieder mit romantischen Unterwäschesets auf ihrem Instagram-Account. So auch mit ihrer neuesten Kampagne.

Hailey Bieber in sexy Spitze

Für die neue Braut-Kollektion des Unterwäsche-Labels ließ sich die 27-Jährige in gleich mehreren heißen Dessous-Looks ablichten. Dabei zeigt sich die Laufsteg-Beauty unter anderem in einem weißen Spitzennegligé, das tief blicken lässt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Hailey in einem weißen Unterwäschen-Set, das ihren Traumbody perfekt zur Geltung bringt. Sowohl ihr Balconette-BH als auch das passende Höschen sind mit Spitze versehen. Zum Schluss präsentiert sie sich in einem weißen Morgenmantel aus Seide, der knapper nicht sein könnte.

Keine Frage, in der Kampagne sorgt Hailey Bieber für besondere Hingucker. Doch beim Anblick von dem heißen Fotoshooting sticht nicht ihre atemberaubende Figur oder die sexy Lingerie sofort ins Auge, sondern ein anderes Detail: Ihr XXL-Ehering. Immer wieder hält sie den Diamant-Klunker demonstrativ in die Kamera, offenbar, um zu verdeutlichen: Justin und sie sind noch immer glücklich verheiratet.

Diesem heißen Anblick kann Justin Bieber wohl nicht widerstehen

Die Fans des Topmodels sind sich sicher: Wenn Hailey Bieber in diesen heißen Teilen vor ihrem Ehemann steht, kann der ihr auf keinen Fall widerstehen. "Justin Bieber ist ein echter Glückspilz", schreibt ein Fan in den Kommentaren. "Sie ist die heißeste Frau der Welt!!!", schwärmt ein anderer.