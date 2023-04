× Sézane: Ein Fashion Pop-Up mit Savoir Vivre

Ein Stück Paris in Wien. Das Trend-Label Sézane eröffnet den ersten Pop-up-Store im Herzen der Hauptstadt.

Das 2013 von Morgane Sézalory gegründete Modelabel Sézane ist der Inbegriff des "French Chic"-Stils. Nun bringt die Pariser Brand auch etwas "savoire vivre" - französische Lebenskunst - nach Österreich.

Nach ihren letzten beiden Pop-up Shops in Amsterdam und Brüssel setzt Sézane mit der neuen Flagship-Adresse in der Wiener Innenstadt ihre internationale Entwicklung fort. Mit jeder neuen Eröffnung verfolgt die Marke das gleiche Ziel: intime, einzigartige Räume zu schaffen, die sich wie zu Hause anfühlen und ihren Kundinnen Paris ein kleines Stück näher bringen. Und das ist freilich auch in Wien der Fall.

Am Bauernmarkt 1 taucht man ab sofort in ein Pariser Universum ein. Cardigans in leuchtenden Frühlingsfarben, Perlen-verzierte Schmuckstücke und schicke Lederwaren in Häkeloptik zieren die Wände des Stores, welcher an ein edles Pariser Apartment erinnert.

Die Gründerin Morgane Sézalory verrät, dass die Marke auch in Wien mit unabhängigen österreichischen Unternehmen und lokalen Kunsthandwerkerinnen und -handwerkern zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass das “Pop-up eine Verschmelzung des ikonischen Pariser Stils und der coolsten lokalen Talente ist.” Wir sind gespannt!