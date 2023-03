× Marc O'Polo eröffnet ersten Denim-Store in Wien

Mal retro, mal futuristisch – immer in Bewegung. Das Premium Streetwear-Label von Marc O’Polo bekommt einen eigenen Flagship-Store in Wien.

Gemeinsam mit dem Distributionspartner für Österreich, der Mairinger Holding, eröffnet das Unternehmen im Trattnerhof 1, angrenzend an den exquisiten Wiener Graben und in unmittelbarer Nähe zur Kärntner Straße, der bekanntesten Einkaufsmeile Österreichs, seinen ersten Flagship-Store exklusiv für Marc O’Polo DENIM. Dort befindet sich auch der Flagship-Store für Marc O’Polo Premium Casual Wear.

© Marc O'Polo DENIM ×

„Die Realisierung unseres ersten Marc O’Polo DENIM Flagship-Stores ist für uns ein wichtiger Schritt zur Positionierung und zum weiteren Ausbau unseres Geschäfts mit unseren MO’PD-Kollektionen. Nirgendwo anders als in einem stationären Store können Kund:innen die Marke so nah erleben“, sagt Maximilian Böck, CEO der Marc O’Polo SE. „Wien als sich dynamisch entwickelnde europäische Metropole gilt als Magnet für viele Tourist:innen aus aller Welt, und ist daher der ideale Standort. Bei unserem österreichischen Partner, der Mairinger Holding, bedanken wir uns ausdrücklich für die gemeinsame Umsetzung des Stores.“„Es macht uns sehr stolz, dass wir in Wien den ersten Flagship-Store für Marc O’Polo DENIM eröffnen können. Es unterstreicht einmal mehr den Erfolg und das Vertrauen unserer sehr engen Partnerschaft über all die Jahre“, sagt Marion Mairinger-Kriegleder, Geschäftsführerin von Marc O’Polo Österreich. „Unserem Store-Team wünsche ich einen guten Start und viel Erfolg.“

© Marc O'Polo DENIM ×

Das "Skandinavian Loft" in Wien

Auf rund 127 qm² Fläche im Erdgeschoss präsentiert Marc O’Polo DENIM seine Scandinavian Streetwear-Kollektion für Women und Men. Das urbane skandinavische Storedesign in Wien unterstreicht den Premium Streetwear Gedanken des Labels. Eine Kombination aus hellen Creme- und Grautönen, Wandelementen im Beton-Look, industriellen Warenträgern aus gebürstetem Edelstahl oder hochwertigem Kastanienholz sowie Umkleidekabinen und felsenhaften Art-Installationen aus Fieberglas im neuen, kräftigen MO’PD Ultramarinblau wirken urban und extrem modern. Ein Highlight des Stores sind die in die Wand eingelassenen deckenhohen Screens, die mit aktuellen Kampagnenmotiven und Nachhaltigkeits-Infotainment bespielt werden. Das von Marc O’Polo inhouse finalisierte Konzept basiert auf einer Grundidee der internationalen Designagentur Landor & Fitch.