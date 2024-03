Patrizia Markus im Talk über die DNA der MODE WIEN

Ab Mittwoch lädt die MODE WIEN zum Pop-Up-Shopping- Highlight. Mastermind und Wiener Landesinnungs-Meisterin Patrizia Markus über die DNA der wirtschaftsrelevanten Dachmarke.

„In unserer globalisierten Welt wird es immer wichtiger, lokal zu denken und zu handeln", bringt Patrizia Markus das auf den Punkt, was viele Branchen mehr denn je bewegt. Gerade in und nach den Zeiten der Pandemie erlangte die Wiener Landesinnung für Mode einen noch größeren Stellenwert – und diesen weiter auszubauen, ist das Ziel der Powerlady, die seit vielen Jahren die Dachmarke MODE WIEN leitet und die Interessen der vielen Modeschaffenden in der Bundeshauptstadt vertritt. Weshalb Markus nun mit dem Pop-Up-Store „MODE WIEN EN SUITE“ auch eine neue Plattform für „Fashion made in Vienna“ ins Leben gerufen hat. Das Interview über die Herausforderungen und Ziele ihres Herzensprojekts.

Frau Markus, warum ist Ihnen MODE WIEN ein so großes Herzensanliegen und aus Ihrer Sicht eine so wichtige Plattform für Modeschaffende?

Patrizia Markus: Die große Vielfalt, Kreativität und das fachliche Know-How der MODE WIEN-Mitgliedsbetriebe ist eine wertvolle Ressource, die vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Die Problematik von Fast Fashion mit ihren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sind mittlerweile allgemein bekannt, doch fehlt vielen die Alternative bzw. das Wissen darüber. Und genau dafür setze ich mich mit sämtlichen MODE WIEN-Aktivitäten schon seit jeher ein: um zu informieren und den Konsument:innen zu zeigen, dass leistbare, faire Qualitätskleidung und Dienstleistung ganz in ihrer Nähe – nicht im Internet und am anderen Ende der Welt – zu finden ist.

Von welchen Mitgliedsbetrieben sprechen wir hier konkret?

Markus: Es ist mir wichtig, die Relevanz und enorme Bandbreite der MODE WIEN mit ihrem gesamten Spektrum an Mitgliedsbetrieben und deren Leistungen aufzuzeigen. Diese bestehen aus den Bereichen Damen-, Herrenkleidermacher:innen, Wäschewarenerzeuger:innen, Änderungsschneider:innen, aber auch den Textilreinigern:innen, Kürschnern:innen, Handschuhmacher:innen, Präparator:innen und Gerber:innen, Sticker:innen, Stricker:innen, Wirker:innen, Weber:innen, Posamentierer:innen und Seiler:innen. Sie sehen also, für wie viele Menschen die Unterstützung dieser Branche essenziell ist. Und genau das möchte ich verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken – wie etwa mit unserem Pop-Up ab 13. März...

... bei dem sich zweifelsohne auch die Kund:innen etwas Gute tun können. Inwiefern geht die MODE WIEN auf die Bedürfnisse der Konsument:innen ein?

Markus: Im Mittelpunkt der MODE WIEN-Arbeit stehen stets Nachhaltigkeit, Identität und Diversität. Wir zeichnen uns durch das Durchbrechen von Normen, sowie Mode, die kulturelle und künstlerische Entwicklungen wiederspiegelt und zielorientiert an unsere Konsument:innen angepasst wird, aus. Wir entwerfen moderne Kreationen auf internationalem Niveau, ohne auf leistbare Qualität und traditionelles Handwerk zu verzichten. Und wir klären unsere Konsument:innen auch über neue Trends auf und gehen individuell auf ihre Wünsche ein. Wir beraten sie auch – etwa zum Thema professionelle Textilreinigung, führen Änderungen durch und setzen so ihre Ideen konkret um und fertigen handwerkliche Meisterwerke, die sie ein Leben lang begleiten.

In Zeiten wie diesen orientieren sich Konsument:innen stark an den Trends, mit denen sie rund um die Uhr in sozialen Netzwerken konfrontiert sind. Inwiefern beeinflusst das auch Ihre Arbeit?

Markus: Social Media dominiert unser aller berufliches und privates Leben und entwickelt sich ständig weiter. Wir wissen, dass unsere Konsument:innen eine Kommunikation über Instagram, Facebook & Co. erwarten, wir dadurch auch die Distanz zu unseren Kund:innen verringern und somit für eine breitgefächerte Präsenz, schnelle Kommunikation und Information sorgen können. Deswegen arbeiten wir besonders intensiv an hochwertigem Foto- und Videocontent, nicht nur für unseren Social Media Auftritt, sondern auch für unsere Pressearbeit – und unser wunderschönes Look Book, das den Konsument:innen Kauflust machen soll. Viele der tollen Kreationen werden übrigens im Rahmen unseres MODE WIEN EN SUITE-Pop-Up-Stores erhältlich sein. Es lohnt sich also, nächstes Wochenende in der Wiener Fütterergasse shoppen zu gehen.

Jetzt im Pop-up Store „Mode wien en suite“ shoppen!

Von Mi., 13. bis Sa., 16.3. werden die Räumlichkeiten der MODE WIEN zum Pop-Up-Store, in dem man Unikate lokaler Designer:innen und Modehersteller:innen ergattern kann. Entdecken Sie spanndende Designs und individuelle Looks „Made in Vienna“. Jeweils 11 bis 19 Uhr, Fütterergasse 1/ 2. Stock, 1010 Wien; modewien.at