× Alpen Takeover: Dior eröffnet Pop-up-Store in Kitzbühel

Kitzbühel gilt neuerdings nicht mehr nur als Mekka für Wintersportler:innen, sondern macht nun auch den großen Shopping-Metropolen Konkurrenz. Pünktlich zur Weihnachtszeit eröffnet Dior einen Pop-up-Store im romantischen Alpenort.

Diesen Winter bringt das Modehaus Dior französisches Flair in die österreichischen Alpen. Dort, wo sich sonst alles um Hahnenkamm-Rennen und Wintersport dreht, eröffnet die Luxusmarke nun ihren ersten Cruise Pop-up. Die Boutique befindet sich im Herzen Kitzbühels und hat die ganze Wintersaison bis Ende Februar 2024 geöffnet.

© Dior ×

Christmas-Boutique in Kitzbühel

In einem bezaubernden Rahmen, der an Berghütten, Schnee und Luxus erinnert, wird die Natürlichkeit von Holz und die Reinheit von Weiß, wie eine Ode an die Schönheit der Berge, vereint. Inspiriert von der Dior Cruise-Kollektion 2024 ist das Interieur des Pop-up-Stores mit goldenen Schmetterlingen verziert, die ihre Flügel ausbreiten und symbolisch durch die Boutique wirbeln.

© Dior ×

Stylisch auf die Piste

Die poetischen Kreaturen werden nicht nur im Interior Design, sondern auch in den Kollektionen zum Leben erweckt: Schmetterlinge zieren lange Röcke, Strickware, Blusen aus Seide und elegante Carrés. Die Taschen - von der einzigartigen Dior Book Tote bis hin zur neuen Miss Dior - laden dazu ein, die Magie der Träume zu zelebrieren. Neben der Cruise-Kollektion ist in der Boutique auch eine große Auswahl an Pieces der DiorAlps-Kollektion erhältlich. Ob zum Skifahren selbst oder für die Après-Ski-Party danach: Stylischen Pisten-Looks steht somit nichts mehr im Weg!

Dior Pop-Up

Hinterstadt 15

6370 Kitzbühel