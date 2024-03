× About You und Marina Hoermanseder machen jede Frau zum It-Girl

Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU und die Austro-Designerin Marina Hoermanseder launchen ihre Spring/Summer-Kollektion mit besonderen It-Girl Flair.

Jede Saison kreieren ABOUT YOU und Marina Hoermanseder exklusive Look ihrer Brand HOERMANSEDER mit einem einzigartigen spielerischen Twist. Für die neueste Kollektion wurde eine HOERMANSEDER Girl Clique aus starken Frauen geschaffen, die mit ihrem Charisma und ihrer Leichtigkeit alle Augen auf sich zieht. Dabei ist die HOERMANSEDER Clique inspiriert von atemberaubenden Red Carpet-Auftritten angesagter ‘It-Girls’, die für ihre besondere Ausstrahlung aus Eleganz und Sexappeal bekannt sind.

Selbstbewusst und stillvoll

Mit den Pieces der neuen Kollektion möchte Marina Hoermanseder jede Frau in selbstbewusste und stilvolle ‘It-Girls’ verwandeln. Sanfte Farben wie Salbeigrün und Rosa fügen jedem Look eine elegante Note zu, während ausgefeilte Details und Schnitte für Trendbewusstsein sorgen.

© Hoermanseder co-created by ABOUT YOU ×

Neben der bekannten Hoermanseder-Schnalle zählen auch Schnürungen an Tops und Röcken, Cut-Outs und asymmetrische Formen zu den extravaganten Details. Die Materialauswahl zeigt viel veganes Leder und Denim, aber auch feine Stoffe für glatte Blazer und weichen Strick.

© Hoermanseder co-created by ABOUT YOU ×

Marinas Favorit der Kollektion ist das schwarze Jasmin Blazerkleid mit Cape und goldener Schnalle. Dazu High Heels und eine Clutch kombiniert, ist dieses wie für den Red Carpet gemacht!