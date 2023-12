× 18 Geschenkideen, die Männer dieses Jahr lieben werden

Jeder Mann ist einzigartig, mit individuellen Interessen, Geschmäckern und Bedürfnissen, die es zu berücksichtigen gilt. In dieser vielfältigen Welt der Geschenkideen für Männer ist es wichtig, ein Geschenk zu finden, das nicht nur praktisch und stilvoll ist, sondern auch eine persönliche Note trägt

Ob es sich um ein kleines Dankeschön, eine Anerkennung für besondere Leistungen oder einfach eine Geste der Liebe handelt – das perfekte Geschenk kann eine tiefe und bleibende Wirkung hinterlassen. Das Schenken ist eine Kunst, die Wertschätzung und Zuneigung in einer Form ausdrückt, die Worte allein nicht immer vermitteln können. Besonders wenn es um Männer geht, kann die Wahl des richtigen Geschenks eine Herausforderung darstellen.

Geschenkideen für 20-jährige Männer

Galaxy Watch6 40mm BT - Hier finden



Die Galaxy Watch6 40mm BT ist das perfekte Geschenk für technikbegeisterte junge Männer, die Wert auf Stil und Funktionalität legen.

Preis: Ab 249,00 €

Ab 249,00 € Eigenschaften: Sportliches Design, großes Display, vielseitige Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Sportliches Design, großes Display, vielseitige Gesundheits- und Fitnessfunktionen Besonderheiten: Saphirglas, personalisierte Pulsbereiche, Google Wear OS, Schnellladefunktion

Saphirglas, personalisierte Pulsbereiche, Google Wear OS, Schnellladefunktion Vorteile: Hochwertige Materialien, vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Hochwertige Materialien, vielseitige Einsatzmöglichkeiten Nachteile: Eventuell hoher Preis für Budgetbewusste

Aktuellen Preis bei Samsung prüfen

Guess GU00044 Sonnenbrille – Hier finden

Diese Guess Sonnenbrille kombiniert modisches Design mit praktischer Funktionalität, ideal für stilbewusste junge Männer.

Preis: € 67,90 (im Angebot)

€ 67,90 (im Angebot) Eigenschaften: Eckige Form, Vollrand, UV-Schutz

Eckige Form, Vollrand, UV-Schutz Material: Hochwertiges Kunstleder und Edelstahl

Hochwertiges Kunstleder und Edelstahl Vorteile: Stilvolles Design, Schutz vor Sonnenstrahlen

Stilvolles Design, Schutz vor Sonnenstrahlen Nachteile: Nicht mit Sehstärke erhältlich

Aktuellen Preis bei Fielmann prüfen

Paco Rabanne Invictus Eau de Toilette – Hier finden

Preis: € 54,95

€ 54,95 Inhalt: 50 ml

50 ml Duftnoten: Frische Kopfnoten von Grapefruit und Meeres-Akkorden, Lorbeerblatt und Jasmin, Basis aus Guajakholz und Ambra

Frische Kopfnoten von Grapefruit und Meeres-Akkorden, Lorbeerblatt und Jasmin, Basis aus Guajakholz und Ambra Besonderheiten: Triumphierende Thropäen-förmige Flasche

Triumphierende Thropäen-förmige Flasche Vorteile: Verführerischer, langanhaltender Duft

Verführerischer, langanhaltender Duft Nachteile: Möglicherweise nicht für jeden Geschmack

Paco Rabanne Invictus ist ein sinnliches Eau de Toilette, das Männlichkeit und Kraft ausstrahlt, passend für junge Männer, die sich von der charismatischen Ausstrahlung eines Sportlers wie Cristiano Ronaldo inspirieren lassen.

Aktuellen Preis bei LookFantastic prüfen

Geschenkideen für 30-jährige Männer

KINGSMAN Ribbed Cashmere Scarf – Hier finden

Preis: 165,00€

165,00€ Eigenschaften: Fein gestrickt aus Kaschmir, vielseitiges anthrazitfarbenes Design

Fein gestrickt aus Kaschmir, vielseitiges anthrazitfarbenes Design Besonderheiten: In Italien gefertigt, passt zu einer Vielzahl von Jacken und Mänteln

In Italien gefertigt, passt zu einer Vielzahl von Jacken und Mänteln Vorteile: Hochwertiges Material, zeitloses Design

Hochwertiges Material, zeitloses Design Nachteile: Hoher Preis

Der KINGSMAN Ribbed Cashmere Scarf ist ein stilvolles Accessoire, das in der Garderobe eines modernen Mannes nicht fehlen darf.

Aktuellen Preis bei MR PORTER prüfen

Nike 6 Pack Cushion Socken – Hier finden

Preis: 25,00€

25,00€ Eigenschaften: Sechs Paare in verschiedenen Farben, weiche und strapazierfähige Stoffmischung

Sechs Paare in verschiedenen Farben, weiche und strapazierfähige Stoffmischung Besonderheiten: Dehnbare, gerippte Konstruktion, Fußgewölbeunterstützung

Dehnbare, gerippte Konstruktion, Fußgewölbeunterstützung Vorteile: Vielseitigkeit, Tragekomfort

Vielseitigkeit, Tragekomfort Nachteile: Standarddesign ohne besondere Features

Diese praktischen und komfortablen Nike Socken sind ein Must-Have für jeden aktiven Mann.

Aktuellen Preis bei JDSports prüfen

SLIM-FIT ROLLKRAGENPULLOVER AUS SCHURWOLLE – Hier finden

Ein schicker Rollkragenpullover, der sowohl im Büro als auch in der Freizeit eine gute Figur macht.

Preis: 159,95 €

159,95 € Eigenschaften: Erhältlich in verschiedenen Farben, Slim-Fit-Design

Erhältlich in verschiedenen Farben, Slim-Fit-Design Besonderheiten: Aus hochwertiger Schurwolle, vielseitig kombinierbar

Aus hochwertiger Schurwolle, vielseitig kombinierbar Vorteile: Elegantes Aussehen, vielseitige Farboptionen

Elegantes Aussehen, vielseitige Farboptionen Nachteile: Höherer Preis

Aktuellen Preis bei Hugo Boss prüfen

Geschenkideen für 40-jährige Männer

Roomba Combo® j5+ Saug- und Wischroboter – Hier finden

Preis: € 699,00 (Reduziert von € 899,00)

€ 699,00 (Reduziert von € 899,00) Eigenschaften: Saugt und wischt, intelligente Kartierung, Dirt Detect™ Technologie

Saugt und wischt, intelligente Kartierung, Dirt Detect™ Technologie Besonderheiten: Vermeidet Hindernisse und Haustierhinterlassenschaften, flexible Reinigungseinstellungen

Vermeidet Hindernisse und Haustierhinterlassenschaften, flexible Reinigungseinstellungen Vorteile: Zeitersparnis und Komfort, anpassbare Reinigungspläne

Zeitersparnis und Komfort, anpassbare Reinigungspläne Nachteile: Höherer Preis

Der Roomba Combo® j5+ Saug- und Wischroboter bietet eine bequeme Lösung für die tägliche Reinigung.

Aktuellen Preis bei iobot prüfen

Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482JX13 – Hier finden

Preis: € 281,00

€ 281,00 Eigenschaften: 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitslicht, 120-teiliges Werkzeug-Set

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitslicht, 120-teiliges Werkzeug-Set Besonderheiten: XPT Schutz gegen Staub und Spritzwasser, kompakte Bauform

XPT Schutz gegen Staub und Spritzwasser, kompakte Bauform Vorteile: Vielseitigkeit, robuste Bauweise

Vielseitigkeit, robuste Bauweise Nachteile: Kann für gelegentliche Nutzer zu umfangreich sein

Ein leistungsstarker und vielseitiger Schlagbohrschrauber von Makita, ideal für ambitionierte DIY-Projekte.

Aktuellen Preis bei Alternate prüfen

IGNITE ARTICULATE Men's Golf Shoes – Hier finden

Preis: 111,95 € (Reduziert von 189,95 €)

111,95 € (Reduziert von 189,95 €) Eigenschaften: Slip-On-Konstruktion, IGNITE Foam für Komfort, geeignet für verschiedene Golfstile

Slip-On-Konstruktion, IGNITE Foam für Komfort, geeignet für verschiedene Golfstile Besonderheiten: Vielseitig für jede Spielsituation

Vielseitig für jede Spielsituation Vorteile: Komfort und Flexibilität auf dem Golfplatz

Komfort und Flexibilität auf dem Golfplatz Nachteile: Spezialisiertes Produkt, hauptsächlich für Golfspieler

Diese hochwertigen Golf-Schuhe von PUMA bieten Komfort und Stil, ähnlich den Schuhen, die Golflegenden wie Tiger Woods tragen.

Aktuellen Preis bei Puma prüfen

Geschenkideen für Männer ab 50

1 Million Parfum Spray von Paco Rabanne – Hier finden



Ein Parfum, das ebenso kontrovers und charismatisch ist wie die Hollywood-Legenden Al Pacino oder Robert De Niro.

Preis: € 74,64 (100 ml), € 99,95 (200 ml)

€ 74,64 (100 ml), € 99,95 (200 ml) Eigenschaften: Süß-würzige Noten, holzig-ledriger Akzent

Süß-würzige Noten, holzig-ledriger Akzent Besonderheiten: Markante Präsenz, langanhaltend

Markante Präsenz, langanhaltend Vorteile: Auffälliger, unverwechselbarer Duft

Auffälliger, unverwechselbarer Duft Nachteile: Kann als zu intensiv empfunden werden

Aktuellen Preis bei Parfumdreams prüfen



Skijacke Herren Piste - 100 Schwarz – Hier finden

Preis: € 49,99

€ 49,99 Eigenschaften: Verstellbare Ärmelbündchen, Schneefang, warme Isolierung

Verstellbare Ärmelbündchen, Schneefang, warme Isolierung Besonderheiten: Wasserdicht, für Temperaturen bis -10 °C geeignet

Wasserdicht, für Temperaturen bis -10 °C geeignet Vorteile: Schutz gegen schlechtes Wetter, praktische Taschen

Schutz gegen schlechtes Wetter, praktische Taschen Nachteile: Limitierte Farbauswahl

Diese funktionale und stilvolle Skijacke, ideal für den Wintersportenthusiasten, ähnelt denen, die Prominente wie Liam Neeson auf der Piste tragen.

Aktuellen Preis bei Decathlon prüfen

Kleine Geschenkideen für Männer

Magnetisches Lederarmband mit Gravur – Hier finden

Preis: € 14,95

€ 14,95 Material: Pflanzlich gegerbtes Rindsleder, braun

Pflanzlich gegerbtes Rindsleder, braun Länge: 21 cm; Breite: 2 cm

21 cm; Breite: 2 cm Personalisierung: Name oder Text, Lasergravur

Name oder Text, Lasergravur Besonderheiten: Hochwertiger Magnetverschluss aus Edelstahl, langlebiges Naturmaterial

Hochwertiger Magnetverschluss aus Edelstahl, langlebiges Naturmaterial Ideal für: Ein persönliches Geschenk mit individueller Note, perfekt für Jubiläen, Geburtstage oder als romantische Geste.

Ein persönliches Geschenk mit individueller Note, perfekt für Jubiläen, Geburtstage oder als romantische Geste. Vorteile: Einzigartige Personalisierung

Einzigartige Personalisierung Nachteile: Begrenzte Größenanpassung

Ein graviertes Lederarmband, das Eleganz und Persönlichkeit vereint – ähnlich den Accessoires, die Stilikonen wie David Beckham bevorzugen.

Aktuellen Preis bei YourSurprise prüfen

Schlüsselanhänger mit Foto - Leder – Hier finden

Preis: € 11,21 (im Angebot)

€ 11,21 (im Angebot) Material: Hochwertiges Kunstleder mit Edelstahldetails

Hochwertiges Kunstleder mit Edelstahldetails Personalisierung: Foto oder Logo, Druck hinter Plexiglas

Foto oder Logo, Druck hinter Plexiglas Größe: 9,5 x 4 cm (inkl. Anhänger)

9,5 x 4 cm (inkl. Anhänger) Besonderheiten: Scharfer, vollfarbiger Druck; wählen Sie zwischen rechteckiger und runder Form

Scharfer, vollfarbiger Druck; wählen Sie zwischen rechteckiger und runder Form Vorteile: Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten Nachteile: Begrenzte Größe des Fotos

Ein persönlicher Schlüsselanhänger, ähnlich den individuellen Accessoires, die Prominente wie Ryan Reynolds schätzen.

Aktuellen Preis bei YourSurprise prüfen



Foto-Dosenkühler – Hier finden

Preis: € 6,95 pro Stück

€ 6,95 pro Stück Material: Schaumverstärktes Polyester

Schaumverstärktes Polyester Druck: Vollflächiger Sublimationsdruck auf der Vorderseite

Vollflächiger Sublimationsdruck auf der Vorderseite Besonderheiten: Faltbar, hält Getränke kühl und Hände trocken, reduziert Kondenswasserbildung

Faltbar, hält Getränke kühl und Hände trocken, reduziert Kondenswasserbildung Vorteile: Praktisch für den Sommer

Praktisch für den Sommer Nachteile: Bedruckbare Fläche nur auf der Vorderseite

Ein Dosenkühler, der für Entspannung an heißen Tagen sorgt – ein cooles Gadgets, die Sie bei einem abenteurlichen Outdoor-Events nutzen können.

Aktuellen Preis bei VistaPrint prüfen

Originelle Geschenkideen für Männer

Erlebnis-Box „Action & Abenteuer“ – Hier finden

Ein Geschenk voller Nervenkitzel und Action, perfekt für Männer, die wie der Abenteurer Bear Grylls nach dem ultimativen Adrenalinkick suchen.

Preis: 99,90 €

99,90 € Inhalt: Wertgutschein von 99,90 €, gültig für das gesamte Jochen Schweizer Angebot

Wertgutschein von 99,90 €, gültig für das gesamte Jochen Schweizer Angebot Gültigkeit: 10 Jahre

10 Jahre Besonderheiten: Flexible Wahl von Erlebnisort und -termin, hochwertige Geschenkbox

Flexible Wahl von Erlebnisort und -termin, hochwertige Geschenkbox Vorteile: Vielfältige Auswahl an Abenteuern und Erlebnissen

Vielfältige Auswahl an Abenteuern und Erlebnissen Nachteile: Erlebnis muss vorher gebucht werden

Aktuellen Preis bei Jochen Schweizer prüfen



Whisky-Tasting Österreich – Hier finden

Preis: 57,90 €

57,90 € Inhalt: 2 ½-stündiges Tasting, Vortrag über Whisky, Verkostung von bis zu 7 Single Malt Whiskys, Erinnerungsgeschenk

2 ½-stündiges Tasting, Vortrag über Whisky, Verkostung von bis zu 7 Single Malt Whiskys, Erinnerungsgeschenk Dauer: Rund 2 ½ - 3 Stunden

Rund 2 ½ - 3 Stunden Besonderheiten: Lernen Sie die Geschichte und Herstellung von Whisky kennen und verkosten Sie exklusive Whiskys

Lernen Sie die Geschichte und Herstellung von Whisky kennen und verkosten Sie exklusive Whiskys Vorteile: Umfassendes Wissen und Geschmackserlebnis

Umfassendes Wissen und Geschmackserlebnis Nachteile: Verfügbarkeit nur an bestimmten Terminen

Ein Whisky-Tasting-Erlebnis, das die Raffinesse und den Genuss eines Connaisseurs wie George Clooney widerspiegelt.

Aktuellen Preis bei JochenSchweizer prüfen



Lustige Geschenkideen für Männer

Lustiges T-Shirt „Dad, we tried to find the best gift for you“ – Hier finden

Preis: $6.46

$6.46 Material: Weiches, komfortables Gewebe

Weiches, komfortables Gewebe Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Farben: Schwarz, Rot, Weiß, Gelb, Orange, Navyblau, Dunkelgrau, Hellgrau

Schwarz, Rot, Weiß, Gelb, Orange, Navyblau, Dunkelgrau, Hellgrau Besonderheiten: Lustiger Aufdruck „Dad, we tried to find the best gift for you but we already belong to you“

Lustiger Aufdruck „Dad, we tried to find the best gift for you but we already belong to you“ Vorteile: Bequem und humorvoll

Bequem und humorvoll Nachteile: Farben und Größen können variieren

Ein humorvolles T-Shirt, perfekt für Väter, das den Charme und Witz eines sympathischen Vaters wie Ryan Reynolds einfängt.

Aktuellen Preis bei Wish prüfen



Bier T-Shirt „Beer In, Beer Out“ – Hier finden



Ein T-Shirt mit einem lustigen Bier-Spruch, ideal für Männer, die einen guten Sinn für Humor haben.

Preis: $3.32 (im Angebot)

$3.32 (im Angebot) Material: Weiches, pflegeleichtes Gewebe

Weiches, pflegeleichtes Gewebe Besonderheiten: Lustiger Bier-Spruch „Beer In, Beer Out“ mit Pfeilen

Lustiger Bier-Spruch „Beer In, Beer Out“ mit Pfeilen Größe und Passform: Bequeme Passform, verfügbar in verschiedenen Größen

Bequeme Passform, verfügbar in verschiedenen Größen Vorteile: Witziges Design, angenehm zu tragen

Witziges Design, angenehm zu tragen Nachteile: Größenangaben können abweichen

Aktuellen Preis bei Wish prüfen

Was macht ein Geschenk für Männer unvergesslich?

Ein unvergessliches Geschenk für Männer zeichnet sich durch seine emotionale Resonanz und persönliche Bedeutung aus. Es geht darum, ein Geschenk zu finden, das ihre Persönlichkeit, Vorlieben und Interessen widerspiegelt und gleichzeitig zeigt, wie gut Sie sie kennen und schätzen.

Warum sind personalisierte Geschenke für Männer so wertvoll?

Personalisierte Geschenke gehen über das Konventionelle hinaus und sprechen die individuelle Persönlichkeit des Beschenkten an. Sie zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat, und verleihen dem Geschenk eine besondere Bedeutung.

Von gravierten Accessoires bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen – personalisierte Geschenke für Männer sind nicht nur ein Ausdruck von Zuneigung, sondern auch ein Symbol für die einzigartige Verbindung zwischen Schenkendem und Beschenktem. In den folgenden Abschnitten erkunden wir, warum gerade maßgeschneiderte Geschenke eine tiefe Wertschätzung vermitteln und wie sie die Beziehung zu den Männern in unserem Leben stärken können.

Wo kann ich die besten Geschenke für Männer kaufen?

Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für Männer lohnt es sich, die folgenden Marken zu kaufen:

Diese Marken bieten eine breite Palette an Produkten, von stilvollen Accessoires und technologischen Gadgets bis hin zu praktischen Werkzeugen und Sportausrüstung.

Für weitere Geschenkideen, werfen Sie einen Blick auf unseren vorherigen Artikel: "Die 22 besten Weihnachtsgeschenkideen für österreichische Frauen in diesem Jahr".