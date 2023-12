× 22 Geschenkideen, die Frauen dieses Jahr lieben werden

Weihnachten – die Zeit der Liebe, des Beisammenseins und des Schenkens. Es ist ein Fest, das nicht nur durch glitzernde Lichter und den Duft von Tannennadeln, sondern auch durch die Freude am Geben geprägt ist.

Gerade für Frauen, die das ganze Jahr über in vielerlei Hinsicht das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden, ist es an der Zeit, ihnen mit wohlüberlegten Geschenken zu zeigen, wie sehr wir sie schätzen.

Ob es die Partnerin ist, die Mutter, die beste Freundin oder die Kollegin – jedes Weihnachtsgeschenk für Frauen sollte so einzigartig sein wie die Frau, die es erhält. Die Auswahl des perfekten Präsents ist eine Kunst für sich, die sowohl das Herz als auch den individuellen Stil der Beschenkten berücksichtigen sollte.

Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf ist die Jagd nach dem idealen Weihnachtsgeschenk eröffnet – ein Geschenk, das Freude bringt und zeigt, wie viel sie Ihnen bedeutet. Wir stellen Ihnen heute eine bunte Mischung an Geschenken vor, sodass Sie für jede Frau das eine Geschenk finden, was ihr ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Weihnachtsgeschenke für junge Frauen

Acamarachi Steppjacke von The North Face, exklusiv bei ASOS – Hier finden

Jetzt 370,00 € - Zum Zeitpunkt des Verfassens im Angebot Trendige Oversize-Passform und wärmende Steppung

Praktische Reißverschlusstaschen und Kapuze mit Knebelverschluss

Hochwertige Qualität für langanhaltende Freude

Die wattierte Oversize-Steppjacke Acamarachi von The North Face ist nicht nur ein modisches Statement, sondern hält auch kuschelig warm. In der Trendfarbe Taupe und exklusiv bei ASOS erhältlich, ist sie ein Inbegriff des lässigen, aber raffinierten Stils, den auch Stilikonen wie Gigi Hadid schätzen.

Lama Trekking in Schönau an der Triesting – Hier finden

Ein Lama Trekking Abenteuer ist ein außergewöhnliches Geschenk für Natur- und Tierliebhaberinnen. Diese sanftmütigen Tiere bieten ein entspanntes Wandererlebnis in der idyllischen Landschaft von Schönau an der Triesting.

Preis: 50,90 €

50,90 € Geführte Lamawanderung durch malerische Natur

Einführung und Wissenswertes über Lamas

Persönliches Führen eines Lamas, ideal für Tierfreunde

Galaxy Tab A8 – Hier finden

Für technikbegeisterte junge Frauen ist das Galaxy Tab A8 von Samsung ein ideales Geschenk. Das Tablet bietet eine Vielzahl von Funktionen für Unterhaltung, Studium oder kreative Projekte.

969,00 € (vorher 1019,00 €) - Zum Zeitpunkt des Verfassens im Angebot Leistungsstarker Octa-Core Prozessor für schnelles Multitasking

Großzügiger interner Speicher, erweiterbar mit MicroSD

Langlebige Batterie und moderne Konnektivitätsoptionen

Weihnachtsgeschenke für Frauen ab 30

Präsentieren Sie stilvolle und hochwertige Geschenkideen, die den Geschmack und die Reife von Frauen in ihren Dreißigern widerspiegeln. Von technischen Helfern im Haushalt bis hin zu elegantem Schmuck, hier finden Sie Geschenke, die garantiert beeindrucken.

Roomba® j7 Saugroboter von iRobot – Hier finden

Ein Saugroboter ist ein Geschenk, das Stil, Komfort und modernste Technologie vereint. Der Roomba® j7 passt sich an das Zuhause an, umgeht Hindernisse und hält die Böden tadellos sauber - ein Must-Have für jede stilbewusste Frau.

749,00 € - Zum Zeitpunkt des Verfassens im Angebot Intelligente Navigation und Hinderniserkennung für effiziente Reinigung

Starke Saugleistung und anpassbare Reinigungsroutinen

Steuerbar via WLAN und kompatibel mit Smart-Home-Systemen

Pandora Moments Kleine Charm-Ohrringe – Hier finden



Die kleinen Charm-Ohrringe von Pandora sind ein Ausdruck von Raffinesse und Individualität. Sie sind das perfekte Geschenk für die Frau, die Wert auf einen persönlichen Stil legt, ähnlich der zeitlosen Eleganz von Anne Hathaway.

39,00 € - Zum Zeitpunkt des Verfassens im Angebot Aus Sterling-Silber gefertigt mit dem ikonischen Schlangenkettenmuster

Anpassbar mit einer Auswahl an Pandora Charms

Elegant alleine oder als Teil eines personalisierten Schmucksets

Boss The Scent For Her Duftset von HUGO BOSS – Hier finden

Das Duftset Boss The Scent For Her ist das Sinnbild für Eleganz und Sinnlichkeit. Das Set beinhaltet ein verführerisches Eau de Parfum und eine pflegende Bodylotion, die zusammen ein unwiderstehliches Aroma bieten.

49,90 € (UVP 102,00 €) Eine Kombination aus Pfirsichnoten, Freesien und Osmanthusblüten

Abgerundet mit einer Basisnote aus geröstetem Kakao

Ein luxuriöses Geschenk, das die Essenz von Weiblichkeit und Verführung einfängt

Weihnachtsgeschenke für Frauen ab 40

Kaschmir-Schal von C&A – Hier finden

Ein hochwertiger Kaschmir-Schal ist ein zeitloses Geschenk. Er vereint Komfort mit klassischer Eleganz und erinnert an den stilvollen Charme, den Stars wie Sandra Bullock ausstrahlen. Dieser weiche Strick-Schal von C&A ist perfekt für die kälteren Tage und verleiht jedem Outfit eine zusätzliche Schicht Eleganz.

Preis: 69,99 €

69,99 € Aus 100% Kaschmir für höchsten Tragekomfort und Luxus

Vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Farben erhältlich

Ein klassisches Accessoire, das niemals aus der Mode kommt

Heißluftfritteuse AF6-1-6ST Gourmet 6 von AEG – Hier finden

Die Heißluftfritteuse von AEG ist ein ideales Geschenk für die Gesundheits- und Kochbegeisterten. Sie kombiniert moderne Technik mit einfacher Bedienung und ermöglicht es, Lieblingsgerichte mit wenig oder keinem Öl zu genießen.

189,95 € - Zum Zeitpunkt des Verfassens im Angebot Vielseitige Zubereitungsmethoden: Frittieren, Grillen, Braten und Backen

Großes Fassungsvermögen für ganze Mahlzeiten

Leichte Reinigung dank spülmaschinenfester Teile

Weihnachtsgeschenke für Frauen ab 50

Entdecken Sie Geschenke, die den Geist der Zeitlosigkeit und des Wohlgefühls für die Lebensphase der 50-Jährigen einfangen – von luxuriöser Hautpflege bis hin zu Entspannungsritualen für Zuhause.

Charlotte's Magic & Science Recipe for Your Best Skin Ever von Charlotte Tilbury – Hier finden



Das Charlotte's Magic & Science Kit ist ein Mini-Pflegeset, das die Haut sofort zum Strahlen bringt und ist perfekt für die Frau ab 50, die Wert auf ihre Hautpflege legt. Dieses edle Weihnachtsgeschenk für Frauen beinhaltet vier Reisegrößen von Charlottes gefeierten Hautpflegeprodukten, die eine strahlende Haut versprechen. Mit diesem Hautpflegeset schenken Sie jugendliche Vitalität, wie sie auch bei Ikonen wie Julianne Moore zu bewundern ist.

Preis: 80,00 € (Wert 116 €)

Ein umfassendes Hautpflegeset, das für sofortige Belebung sorgt

Beinhaltet Toner, Serum, Feuchtigkeitscreme und Gesichtsöl

Luxuriöse Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und Vitamin C nähren und revitalisieren die Haut

Badeset "HEART CASCADE" von ACCENTRA – Hier finden



Das Badeset "HEART CASCADE" ist eine liebevolle Geschenkidee, um der beschenkten Dame ein Stück Wellness nach Hause zu bringen. Das Set enthält Duschgel, Bodylotion und Lippenbalsam, alles verpackt in einer attraktiven Geschenkbox.

9,99 € (reduziert von 17,99 €) - Zum Zeitpunkt des Verfassens im Angebot Inhalt: 120ml Duschgel, 90ml Bodylotion, 2,5g Lippenbalsam mit Magnolienduft

Eine charmante Kombination aus Pflege und Genuss für entspannende Momente

Weihnachtsgeschenke für sportliche Frauen

Schlittschuhe 500 damen weiß von OXELO – Hier finden

Weihnachten ist die perfekte Zeit, um Schlittschuhe unter den Baum zu legen. Die weißen Damen-Schlittschuhe von OXELO kombinieren Eleganz mit Komfort und Performance. Sie sind mit wärmendem Material ausgestattet und bieten durch die spezielle Kufenform hervorragende Stabilität für alle Eislauf-Enthusiastinnen. Sie spiegeln die Grazie und Eleganz von Eiskunstlauf-Legenden wie Michelle Kwan wider.

59,99 € Wärmendes Futter und stylisches Design für Komfort und Ästhetik auf dem Eis.

Robuste Kufen für Stabilität und präzise Bewegungen.

Schaft und Schnürsystem bieten optimalen Halt und Sicherheit.

Strada 900 Diamant Fahrrad von Stevens – Hier finden

Für die radbegeisterte Frau ist das Strada 900 Diamant von Stevens ein Traum auf zwei Rädern. Dieses leichte und schnelle Fahrrad eignet sich hervorragend für die Stadt, dank seiner agilen Bauweise und der hochwertigen Schaltung. Mit diesem Rad wird jede Fahrt zum Vergnügen.

1.699,00 € Leichtbauweise für Agilität und Geschwindigkeit im städtischen Umfeld.

Shimano Ultegra-Schaltung für reibungslose Gangwechsel.

Elegantes Finish mit edlen Schweißnähten und komfortabler Ergonomie.

Half-Ball Dynamic - Balancetrainer von SCHILDKRÖT FITNESS – Hier finden

Balance und Koordination sind in vielen Sportarten entscheidend. Der Half-Ball Dynamic von Schildkröt Fitness ist ein vielseitiger Balancetrainer, der zu Hause für ein effektives und abwechslungsreiches Workout sorgt.

42,46 € Verbessert Balance und Koordination für vielseitiges Training.

Kompakt und leicht verstaubar, ideal für das Heimtraining.

Inklusive Minipumpe und Anleitung für sofortigen Trainingsstart.

Kleines Weihnachtsgeschenk für Frauen

Toblerone personalisieren – Weihnachten – Hier finden

Versüßen Sie das Fest mit einer personalisierten Toblerone. Gestalten Sie die Verpackung mit einem Foto, Namen und einer persönlichen Botschaft für eine unvergessliche süße Überraschung.

Einzigartige Personalisierung für eine persönliche Note

Klassischer Toblerone-Geschmack mit Honig- und Mandelnougat

Ideal für Schokoladenliebhaber und als individuelle Geste

Schneekugel mit Foto – Schnee – Hier finden

Eine persönliche Schneekugel bringt winterlichen Zauber in jedes Zuhause. Wählen Sie ein besonderes Foto aus und kreieren Sie ein individuelles Geschenk, das Herzen erwärmt.

11,95 € Persönlich gestaltbar für eine besondere Erinnerung

Auswahl zwischen Herzchen, Schnee oder Glitzerfüllung

Langlebig und robust dank hochwertigem Plexiglas

Fototassen – Zaubertasse – Hier finden

Starten Sie den Tag mit einer personalisierten Fototasse, die mit einem Lieblingsfoto oder einer liebevollen Nachricht gestaltet werden kann. Eine Zaubertasse offenbart das Design erst, wenn sie mit einem heißen Getränk gefüllt wird.

6,29 € Individuelles Design für einen guten Start in den Tag

Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten für Griff und Innenseite

Ein praktisches Geschenk, das täglich zum Einsatz kommt

Weihnachtsgeschenke für Frauen, die alles haben

Wertgutschein für Erlebnisse – Hier finden

Ein Gutschein für besondere Erlebnisse ist das perfekte Geschenk für die Frau, die Wert auf einzigartige Momente legt. Ob Wellness, Abenteuer oder Kulinarik - mit diesem Gutschein kann sie sich ihr Wunsch-Erlebnis aussuchen.

Variiert (30 € bis 400 €) Frei übertragbar und 3 Jahre gültig

Einlösbar für zahlreiche Erlebnisse

Individuelle Geschenkverpackung möglich

Fallschirm Tandemsprung – Hier finden

Adrenalin und Freiheit: Ein Tandemsprung ist ein aufregendes Geschenk für abenteuerlustige Frauen. Der Sprung aus großer Höhe bietet ein unvergleichliches Erlebnis und einen Adrenalinkick der Extraklasse.

249,90 € Ein Sprung aus 3.000 bis 4.000 Metern Höhe

Betreuung durch einen erfahrenen Tandem-Master

Inklusive Einweisung und kompletter Ausrüstung

HelloFresh Geschenkgutschein – Hier finden

Für Genießerinnen und Hobbyköchinnen ist ein HelloFresh Geschenkgutschein eine ideale Wahl. Er bietet die Freiheit, aus verschiedenen Rezepten und Zutaten zu wählen, um leckere Mahlzeiten zu Hause zu kochen.

Ab 47,99 € Flexible Einlösung für jegliche Vorlieben und Rezepte

Einfacher Versand per E-Mail mit persönlicher Notiz

Verschiedene Betragsoptionen für individuelle Bedürfnisse

Lustiges Weihnachtsgeschenk für Frauen

Riesen Milka Schokolade personalisieren mit Foto & Name – Hier finden

Ein Geschenk, das nicht nur süß, sondern auch persönlich ist – eine riesige Milka Schokolade, die Sie mit einem Foto und Namen personalisieren können. Ideal für Schokoladenfans mit Sinn für Humor.

26,96 € Personalisierung für eine individuelle Note

Riesengröße für den großen Schokoladenhunger

Spaßiges und schmackhaftes Geschenk

Bench. Kniestrümpfe mit lustigen Tiermotiven – Hier finden

Diese Bench. Kniestrümpfe mit lustigen Eisbär- und Robbenmotiven bringen jeden zum Schmunzeln. Sie bieten nicht nur Wärme und Komfort, sondern auch eine Portion gute Laune – perfekt für die kalten Wintertage.

: ab 13,99 € pro Paar Wärmender Vollfrottee für kuschelige Stunden

Lustige Motive für einen humorvollen Auftritt

Ideal für Wintersport und gemütliche Tage zu Hause

Welche Geschenke mögen Frauen am meisten?

Frauen schätzen Geschenke, die ihnen zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat. Es geht nicht um den Preis, sondern um die Bedeutung hinter dem Geschenk. Beliebt sind Dinge, die ihre Persönlichkeit widerspiegeln oder eine besondere Erinnerung hervorrufen – seien es personalisierte Schmuckstücke, Wellness-Erlebnisse, die Entspannung versprechen, oder technische Gadgets, die ihr tägliches Leben bereichern und erleichtern.

Wo kann man am besten Weihnachtsgeschenke für Frauen kaufen?

Für das Fest der Liebe lohnt es sich, bei folgenden Anbietern nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk zu suchen: