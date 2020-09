Hier treffen zwei Lifestyle-Experten aufeinander: Havaianas und New Era haben ihren Brand-Spirit in einer Kollaboration vereint. Wenn es um Flip Flops geht, denkt man unverzüglich an die brasilianische Kultmarke, Cap-Styles sind stark mit dem Label New Era verknüpft. Zum 100-jährigen Bestehens von New Era hat man nun die "Step into Joy" Linie besteht aus sieben Produkten gelauncht. Die Kollektion besteht aus Flip Flops in zwei Prints, ein Bucket Hat, ein unifarbenen 9FORTY-Cap und ein 9TWENTY-Cap, erhältlich in vier Farbvarianten. Alle Styles stellen eine gelungene Verbindung zwischen dem Havaianas Beach-Vibe und den Streetwear-Styles New Eras dar. "Das ist das Großartige an der Zusammenarbeit; der Austausch in den Universen, den die Marken ermöglichen. Die Tatsache, dass Havaianas eine ikonische brasilianische Marke und New Era der Maßstab für Streetwear ist, war ausschlaggebend dafür, dass diese Kollaboration zu einem so bedeutenden Zeitpunkt stattfindet. Wir sind sicher, dass die Linie ein großer Erfolg sein wird", sagt Fernanda Romano, CMO von Alpargatas/Havaianas. Auch Artur Regen, Generaldirektor von New Era in Brasilien, zeigt sich begeistert: "Ich bin sicher, dass die Fans beider Marken von dem Produktdesign überrascht sein werden."



Die Teile sind ab sofort online und in den Stores der einzelnen Marken erhältlich.



© Havaianas x New Era

Trucker Cap um 26 Euro, Flip Flops um 28 Euro.