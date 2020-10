Süß wie Schoko

Egal, ob feine Karamelltöne, sattes Mittelbraun oder dunkle Espresso­farben: Mit edlen Nuancen von Braun kann man jetzt im Herbst beautymäßig eigentlich fast nichts falsch machen – außer sie nicht zu tragen!

Ein Hauch von nichts!

Bräunlicher Lidschatten ist meist nicht viel mehr als ein dezenter Farbtouch, aber trotzdem bietet er einiges. Er kann die Augen betonen, sogar ihre Form leicht verändern und – mit Schimmerpartikelchen – Fältchen wegschummeln.

Nudes of New York Lidschatten Palette von Maybelline New York um 14,95 Euro.