Valentinstag: Die besten Geschenke für SIE und IHN

Mit diesen Geschenksideen wird der Valentinstag zum Erfolg.

Am 14. Februar ist es wieder soweit – der Valentinstag lässt die Herzen von Verliebten wieder höher schlagen. Dieses Jahr fällt der „Tag der Liebe“ auf einen Montag – perfekt, um noch Last Minute ein passendes Geschenk zu besorgen. Laut der jährlichen Consumercheck-Umfrage des Handelsverbandes gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake, geben die Österreicherinnen und Österreicher heuer im Schnitt pro Kopf 84 Euro für Geschenke aus, ganze 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bedeutet Mehreinnahmen von insgesamt 128 Millionen Euro freuen – ein neuer Rekord.



Blumen noch immer am beliebtesten



Bei mehr als jedem zweiten Geschenk handelt es sich um Blumen und Pflanzen, die das Ranking der beliebtesten Geschenke anführen, aber auch Süßigkeiten wie Schokolade und Pralinen stehen hoch im Kurs. Ebenso haben nicht materielle Geschenke wie das gemeinsame Zeitverbringen durch Ausflüge Hochkonjunktur. Viele verschenken außerdem gerne Kosmetikprodukte, Kulinarik mittels Restaurantbesuchen bzw. Gutscheine zum Valentinstag.



Sie suchen noch ein passendes Geschenk für Ihre Partnerin oder Ihren Partner? Dann finden Sie hier die passende Inspiration für Ihre bessere Hälfte.

Die besten Geschenksideen für SIE

Diashow: Valentinsguide 2022: Geschenke für SIE 1/13

13/13 © Hersteller Moschus und Vanille im Dienste der Liebe: Narciso Rodriguez Musc Noir Rose for Her. 30 ml EdP um 63 Euro. © Hersteller „Hab dich lieb“-Kerze von Looops, um 35 Euro. © Hersteller Lippenmaske und Scrub „Hot Lips“ von Lush, um 4 Euro. © Hersteller Duftkerzen „Camomille“, „Artichaut“, „Roses“ und „Litchi“, 190 g um jeweils 67 Euro. Alles von Diptyque. diptyqueparis.com © Hersteller Fragespiel für Paare; Nach dem großen Erfolg von »Was ich an dir liebe – Das Fragespiel für Paare« kommt nun das Erweiterungsset mit 64 neuen originellen Fragen, die weitere unterhaltsame und intime Momente zu zweit versprechen. Um 9 Euro auf thalia.at © Hersteller Babydoll aus Spitze um 45,90 Euro von Intimissimi. intimissimi.com © Hersteller Coperni-Bag in Herzform bei Steffl The Department Store, 280 Euro. steffl-vienna.at © Hersteller Triangel-Bralette mit floralem Spitzen-Detail von Zara um 25,95 Euro. zara.at © Hersteller Smart Tech: PROLuxe You Lockenstab CI98X8 von Remington, um 99 Euro. © Hersteller Flowerbomb Ruby Orchid von Viktor & Rolf, 30 ml EdP um ca. 69 Euro. Ab 7. 2. exkl. bei Douglas. © Hersteller Zuckerlpinke Kette von Bimba y Lola, 78 Euro. bimbaylola.com © Hersteller Selfcare-Set: Seiden-Schlafmake und Türhänger von Slip, 140 Euro. © Hersteller Sound-Accessoire für Beauties: Wireless Kopfhörer FreeBuds Lipstick von Huawei, 199 Euro.

Die besten Geschenksideen für IHN