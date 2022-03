Neues 2- Phasen Pflegespray von Kami skincare

Der Frühling steht vor der Tür - das heißt, raus aus den Winterklamotten und rein in luftige Frühlingsoutfits. Ein bekanntes Problem allerdings nach den Beanspruchungen des Winters: ausgetrocknete und raue Stellen am Körper.

Aushilfe schafft das nach Frühlingskräutern duftenden 2 Phasen Pflegespray von Kami skincare mit natürlichen Inhaltsstoffen. Besonders lindernd und wohltuend wirkt das Spray auch nach einem etwas zu lang geratenen Sonnenbad oder bei Insektenstichen.

Achtung – Fertig – Sommer

Die Plage mit der Winterhaut: für die Wiener Ärztin und Gründerin von Kami skincare Dr. Kerstin Schallaböck eine vertraute Geschichte, die sie von vielen ihrer PatientInnen gerade jetzt häufig zu hören bekommt. Deshalb hat es sich die vierfache Mama zum Ziel gesetzt, natürliche Produkte zu entwickeln, die für die Pflege trockener und zum Jucken, Reizungen oder Ekzemen neigender Haut geeignet sind.

Welcome to the Family: 2 Phasen Pflegespray

Nach dem Erfolg des SOS Hautpflege Öls baut Dr. Kerstin Schallaböck mit ihrem Team die Marke nun weiter aus. Das neue Baby der Kami skincare Linie ist das beruhigende 2 Phasen Pflegespray. Das rein natürliche Fluid verbindet zwei Dinge, die gerade jetzt wichtig für die Haut sind: Feuchtigkeit und Zellerneuerung. Besonders toll: das Pflegespray kommt ganz ohne Emulgatoren aus! Denn Emulgatoren können mit der hauteigenen Lipidschicht interagieren und bei sensibler Haut deren Balance stören.

© Kami skincare ×

1 + 1 = 2

Beim Kami 2 Phasen Pflegespray wird dieser Inhaltsstoff durch das kurze Aufschütteln vor der Verwendung ersetzt. Man kann beobachten, wie aus den zwei Phasen des Produktes eine leichte, schnell einziehende Lotion wird.

Der oft unterschätzte, aber hochwirksame Wirkstoff in der Wasserphase ist Bio-Aloe Vera. Sie schenkt bekanntermaßen intensive Feuchtigkeit, beruhigt aber auch Irritationen mit einem Powermix aus Enzymen und Antioxidantien.

In der zweiten Phase, der Öl-Phase, wirken neben verschiedenen Ölen wie dem Heidelbeer- oder Billberry-Samenöl, Karottensamenöl, Pflaumenkernöl auch der CO2-Extrakt aus der Ringelblume. Diese Kombination beruhigt, pflegt und stärkt die Hautbarriere. Die Inhaltsstoffe werden zusätzlich durch das Öl der Tiroler Murmeltiere unterstützt, das entzündungshemmend wirkt und besonders bei Neurodermitispatienten sehr gute Erfolge erzielt.

© Kami skincare ×

Für die richtige Anwendung muss das Spray einfach geschüttelt werden, sodass sich die beiden Phasen gut verbinden können und anschließend den Druckknopf betätigen. Die Emulsion ist leicht und muss nur bei Bedarf verteilt werden. Das Kami 2 Phasen Pflegespray kann mehrmals täglich auf die Haut aufgetragen werden.

Die Produkte von Kami skincare sind sowohl online als auch bei Kussmund Wien, sowie anderen ausgewählten Geschäften und Apotheken erhältlich.

Auch Kami skincare möchte in diesen Zeiten, wie viele andere österreichische Unternehmen, einen Beitrag leisten und spendet bei jeder Bestellung ab dem 19.3. € 5,- an Nachbar in Not.