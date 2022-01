Minus x Kilo in x Monaten: Die Formel 

Profi-Hacks, die bei der Stange halten

Dem Hunger davongehen

Bevor Sie die Überbleibsel vom Weihnachtsbaum plündern: Ziehen Sie sich warm an und drehen Sie eine Runde um den Block. Bewegung, vor allem an der frischen Luft, lässt den Appetit garantiert vergessen und reduziert Hungerhormone. Bonus: Auch Stress, ein Dickmacher, wird durch Aktivität reduziert. Bloß kein Stress

Wer unter Druck gerät, schüttet Stresshormone aus und diese drosseln den Stoffwechsel. Tipp: entspannende Bewegung, wie Spazierengehen und kurze

Yogasessions, in den Tag einbauen. Zeit für Schlaf nehmen

Schlank im Schlaf – das funktioniert wirklich. Wer ausgeruht ist, ist zum einen disziplinierter und hat auch ein gedämpftes Hungergefühl. Zusatztipp: Lassen Sie das Dinner ausfallen und halten Sie eine Nahrungskarenz von ca. 16 Stunden ein (auch als 16:8/Intervallfasten bekannt). Laut Experten verbessert dieser Lifestyle die Schlafqualität und lässt energiegeladen aufstehen. Heißhunger hat man morgens übrigens dann garantiert keinen. Aufräumen

Rumkugeln & Co. kugeln in der Küche rum? Weg damit. Legen Sie Ihren Alltag so an, dass Sie nicht in Versuchung kommen. Ideal: Bieten Sie sich selbst gesunde Snack-Alternativen, falls der Hunger kommt: z. B. Äpfel, Nüsse, Kefir-Drink.