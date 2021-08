Er ist in den letzten Jahren aus dem Repertoire von Modeliebhaber*innen und solchen, die einfach immer zu viel Krimskrams mit sich herumschleppen nicht mehr wegzudenken: der Rucksack.

Er bietet Raum für alle wichtigen (und unwichtigen) Dinge des Alltags und schont überdies den Rücken im Gegensatz zur einseitigen Belastung durch eine Hand- oder Schultertasche. Und dabei sieht er – seien wir uns ehrlich – auch so viel lässiger und cooler aus!

Fashion-Odyssee

Doch der perfekte Begleiter für alle Wege ist nicht einfach zu finden. Kaum einer vereint Optik, Tragekomfort und ausreichend Platz und kann durch seine noble Schlichtheit bei sämtlichen Anlässen punkten. Doch höret, höret: Die Suche hat ein Ende! Die Herbstkollektion von Ucon Acrobatics lässt Hipster-Herzen höher schlagen.

© Ucon Acrobatics ×

Minimales Design, minimale Emission

Doch bei Ucon Acrobatics überzeugt nicht nur die schöne äußere Hülle, sondern auch die inneren Werte. Das Obermaterial besteht aus fluorkarbonfreiem Polyurethan, innen polstert weiches Fleece Laptop und Co. Bei Fluorkarbonen handelt es sich um äußerst hartnäckige chemische Stoffgruppen, die nachweislich weder in der Umwelt, noch im menschlichen Körper abgebaut werden. Des Weiteren werden sie mit schweren Schädigungen des kindlichen Immunsystems in Zusammenhang gebracht. Der Kunststoff Polyurethan ist nicht gesundheitsschädlich, umweltfreundlich herstellbar und recycling-tauglich. Der Verzicht auf tierische Produkte wie etwa Leder erfreut Tierschützer*innen.

Allrounder

Das Label hat neben seinem Anspruch der Umweltfreundlichkeit auch jenen der Nachhaltigkeit. Ziel ist es langlebige Produkte mit übersaisonalem Anspruch zu fertigen. Dabei wird nicht den neuesten Trends hinterhergejagt, sondern man setzt auf zeitlose Silhouette und Design. Heraus kommt ein sehr reduziertes Piece, auf dessen Hauptfach über ein Roll-Top mit zusätzlichem Reißverschluss zugegriffen wird sowie einem weiteren Fach mit Reißverschluss an der Vorderseite und einem gepolsterten Laptopfach. Besonders schön: Modelle in herbstlichen Erdtönen, Safarigrün, Safrangelb und Weinrot. Wer an kargen regnerischen Tagen auf Kontrastprogramm setzen möchte, der greife zu den Stücken der Kollektion in zartem Pastellrosa oder Flieder.

© Ucon Acrobatics ×

Rucksack und mehr

© Ucon Acrobatics ×

Der Fokus des Labels liegt primär auf seinen minimalistischen Rucksäcken, so gewann etwa das Modell Kito Backpack den Red Dot Design Award 2021. Verfechter*innen von Schulter- und Bauchtaschen können allerdings beruhigt aufatmen, denn auch auf sie wurde nicht vergessen.