Studie verrät: Das sind die No-Gos beim Küssen

Höchste Zeit, das eigene Kuss-Wissen aufzufrischen. Eine neue Studie verrät, auf welche Dinge beim Küssen unbedingt geachtet und lieber verzichtet werden soll...

Küssen ist ein wichtiger Bestandteil einer glücklichen Beziehung. In einer neuen Studie hat die Online-Partnervermittlung Parship rund 5.000 Partnersuchende zu ihren Kusspräferenzen befragt. Das Ergebnis zeigt: Ein Kuss auf den Mund ist der ungeschlagene Favorit. 85 Prozent der Singles werden am liebsten auf die Lippen geküsst. Auf Platz zwei der beliebtesten Körperpartien für einen Kuss landet der Hals (30 Prozent), gefolgt vom Nacken (19 Prozent).

Frauen wollen keine schlechten Küsser

Ein inniger Kuss gehört zu den schönsten Liebesbekundungen in einer Beziehung – und sollte daher Spaß machen. Für Singles wäre eine schlechte Kusstechnik beim Partner allerdings nicht kriegsentscheidend: 67 Prozent der Singles könnten über zu viel Zunge oder feuchte Schmatzer hinwegsehen. Männer kommen mit schlechten Kusspartnern besser klar als Frauen (Frauen: 47 Prozent; Männer: 86 Prozent). Für über die Hälfte der alleinstehenden Damen wäre eine schlechte Kusstechnik beim Gegenüber ein wahrgewordener Alptraum (53 Prozent).

Sexualpädagogin und Parship-Coach Gianna Bacio meint: „Ein Kuss ist für die meisten, neben Sex, einer der intimsten Momente, den zwei Menschen miteinander teilen können. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, jemanden zu küssen – von zögernd und zurückhaltend bis fordernd und leidenschaftlich. Die Güte eines Kusses misst sich immer an der jeweiligen Situation und dem involvierten Kusspartner. Nicht zuletzt zeigt ein Kuss auch, ob man als Paar miteinander harmoniert und sich im wahrsten Sinne des Wortes schmecken kann.“

Zuschauer erwünscht

Neugierige Blicke während sinnlicher Lippenbekenntnisse in der Öffentlichkeit stören dabei die wenigsten Singles: Drei Viertel der befragten Alleinstehenden (75 Prozent) hat kein Problem damit, auch in Gesellschaft herumzuknutschen. Für 54 Prozent sollte es dabei aber nicht zu wild hergehen. Für jeden vierten Single (25 Prozent) gehören Knutschereien nicht in die Öffentlichkeit. Vor allem den Single-Ladies sind ausgiebige Liebesbekundungen vor Publikum unangenehm (21 Prozent; Männer: 15 Prozent). Sechs Prozent der Befragten sind sogar der Meinung, ausgiebiges Küssen sollte nur in den eigenen vier Wänden stattfinden.

Kuss-No-Gos zum Abgewöhnen

Damit es nach dem ersten Kuss gegebenenfalls noch zu einem zweiten Kuss kommt, sollten diese Dinge vermieden werden:

Für die meisten Singles (82 Prozent) ist schlechter Atem beim Küssen ein absoluter Stimmungskiller

Über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) empfindet Kaugummis im Mund als nervig

Mehr als ein Drittel wollen keinen All-in-Zungeneinsatz (38 Prozent)

32 Prozent sind beim Schmatzen während des Kusses raus

Kriterien für den perfekten Kuss

Laut Studie mögen fast alle (89 Prozent) sanfte und zärtliche Küsse. Für den perfekten Kuss sollten laut 70 Prozent der Singles nicht nur die Lippen, sondern auch die Hände zum Einsatz kommen. Und damit es richtig knistert, favorisieren dreiviertel der Befragten leidenschaftliche, ausgiebige und lange Küsse. Eben so viele (76 Prozent) haben eine Vorliebe für Zungenküsse und geben sich dem Küssen vollständig hin. So küssen 78 Prozent mit geschlossenen Augen. Denn der perfekte Kuss lässt alles um einen herum vergessen!