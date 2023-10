× Penis-Arten: Die verschiedenen Typen im Überblick

Groß, klein, krumm oder beschnitten - jeder Penis ist anders. Wir zeigen die acht gängigsten Penistypen.

Bei dem männlichen Geschlecht gibt es einiges zu entdecken. Damit meinen wir nicht unbedingt viele Penisse. Sondern an jedem einzelnen Exemplar. Denn auch wenn es sich dabei um ein ganz gewöhnliches Fortpflanzungsorgan handelt, lauern in der Hose eines Mannes potenzielle Überraschungen und Schwierigkeiten. Jeder Penis ist individuell, dennoch kann man ihn grob einer von mehreren Arten zuordnen.

Welche verschiedenen Penistypen gibt es?

Ihre Funktionsweise ist bekannt und variiert aus biologischer oder medizinischer Sicht nicht. Und doch gibt es individuelle Verschiedenheiten, die, so oberflächlich sie erscheinen mögen, in der Handhabe große Unterschiede machen.

© Getty Images ×

1. Blutpenis

Hierbei handelt es sich um einen Penis mit enormen Wachstumspotenzial. Sprich: Er fällt unerigiert eher klein aus. Schwillt er jedoch an, beziehungsweise wird mit Blut voll gepumpt, kann er eine unerwartete beeindruckende Größe erreichen. Merkregel: Wenn der erigierte Penis mindestens doppelt so groß ist wie der schlaffe, handelt es sich um einen Blutpenis. Laut einer US-Studie tragen rund 25 Prozent der Männer einen Blutpenis.

2. Fleischpenis

Laut der bereits erwähnten Studie sind rund 75 Prozent der Männer mit einem Fleischpenis gesegnet. Dieser ist unerigiert fast so groß ist wie bei voller Erektion. Übrigens: Fleischpenisse treten eher in wärmeren Regionen auf und Blutpenisse eher bei Männern, die in kälteren Gebieten beheimatet sind. Die Erklärung ist einfach: Die Schwellkörper im Penis bestehen aus vielen Muskelzellen, wenn es kalt wird, ziehen sich diese bekanntermaßen zusammen. In warmer Umgebung hingegen sind die Schwellkörper entspannt, lassen dementsprechend mehr Blut durch und pumpen den Penis sozusagen auf.

3. Großer Penis

Der Durchschnittspenis ist laut Studien erigiert gute 13 Zentimeter lang. Alles darüber ist also bereits "groß". Aber natürlich gibt es auch Exemplare, die gefühlt zu groß sind...

4. Kleiner Penis

Nur weil ein Penis etwas kürzer geraten ist, heißt nicht, dass er nicht wunderbar stimulieren kann. Um im medizinischen Sinne in die Kategorie "klein" zu fallen, darf der Penis im erigierten Zustand nicht länger als 7 Zentimeter sein. Vielen legen jedoch weniger Wert auf die Penislänge als auf die Dicke.

5. Krummer Penis

Viele Männer haben von Geburt an eine Penisverkrümmung. Solange er keine Schmerzen bereitet, muss man sich jedoch keine Sorgen machen.

6. Beschnittener Penis

Bei einem beschnittenen Penis wurde die Vorhaut entfernt - demnach liegt die Eichel frei und ist nicht von Haut ummantelt. Dadurch kann die Empfindlichkeit der Eichel abnehmen. Das muss allerdings kein Nachteil sein! Viele begrüßen es, dass Männer dadurch länger brauchen, bis sie den Höhepunkt erreichen.

7. Unbeschnittener Penis

Ein unbeschnittener Penis ist gemeinhin empfindlicher, als sein beschnittener Kollege. Daher sollen unbeschnittene Männer sogar mehr vom Sex haben.

Egal, was für einen Penis er in die Beziehung mitbringt: In jedem Falle ist damit lustvoller Sex für beide möglich!