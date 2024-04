Hilft eine Beziehung wirklich gegen Einsamkeit?

Um glücklich zu sein, brauchen wir einen Partner? Nicht unbedingt, wie eine neue Studie zeigt.

16 Prozent der Österreicher:innen fühlen sich aktuell einsam - Frauen tendenziell stärker als Männer. Besonders überraschend: junge Personen mehr als ältere. Wer viel Zeit allein verbringt, ist aber nicht unbedingt einsam. Sechs von zehn Liierten fühlen sich kaum bis gar nicht einsam, bei Singles trifft das auf knapp vier von zehn zu. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Studie der Dating-App Parship.

In den Ergebnissen wird deutlich, dass das Einsamkeitsempfinden in Österreich von den jeweiligen Lebensumständen beeinflusst wird. Denn am wenigsten einsam fühlen sich Paare, die zu zweit zusammenleben (9%). Bereits 14 Prozent der Paare, die mit Kindern in einem Haushalt wohnen, geben an, Einsamkeit zu verspüren. Den höchsten Einsamkeitswert verzeichnen Personen, die mit ihren Eltern zusammenwohnen (33%), wobei dies hauptsächlich auf die 16- bis 29-Jährigen zutrifft. Von den Personen, die alleine leben, gibt bloß jede:r Vierte an sich einsam zu fühlen.

Allein zu sein bedeutet nicht unbedingt einsam zu sein

Einsamkeit steht nicht immer in einem Zusammenhang mit Alleinsein. Knapp jede:r Zweite (46%), der:die angibt (fast) immer alleine zu sein, fühlt sich auch einsam. Von den Befragten, die zumindest häufiger allein sind, empfindet jede:r Fünfte (21%) Einsamkeit. Wer allerdings (fast) nie allein ist, fühlt sich auch nicht einsam.

Interessant ist, dass gut jede:r zweite Österreicher:in ein Haustier hat, aber der Besitz eines Haustieres keinen Einfluss auf das Einsamkeitsempfinden hat.

Zusammen ist man weniger allein

Soziale Beziehungen sind wichtige Eckpfeiler. Der Blick auf den Beziehungsstatus zeigt: 27 Prozent der befragten Singles fühlen sich aktuell zumindest eher einsam, bei den Liierten trifft das nur auf zwölf Prozent zu.

Gefragt danach, in welchen Situationen sie sich schon einmal einsam gefühlt haben, sagen 29 Prozent der Singles „wenn ich erkrankt bin“ und ebenso viele „wenn ich ohne Begleitung Urlaube oder Freizeitaktivitäten plane“. Bei einem Viertel zeigt sich Einsamkeit auch in überfordernden Situationen, wenn sie Unterstützung brauchen. Jeder zweite Single im Alter von 16 bis 29 Jahren glaubt, dass eine Beziehung dem Gefühl der Einsamkeit entgegenwirken könnte. Bei den über 50-Jährigen denkt dies nur jede:r Vierte. Entsprechend steigert sich der Beziehungswunsch in einsamen Zeiten vor allem bei Alleinstehenden jüngerer Generationen.

Aktiv werden gegen Einsamkeit

In Österreich, Deutschland und der Schweiz berichten die Befragten über ein ähnliches Maß an Einsamkeit. Im Durchschnitt fühlen sich 16 Prozent äußerst bis eher einsam. Die Maßnahmen gegen Einsamkeit fallen in den drei Ländern etwas unterschiedlich aus. So tendieren Menschen in der Schweiz dazu, sich Zeit für sich zu nehmen oder auch Aktivitäten allein auszuüben. Österreicher:innen verschaffen sich hingegen Abhilfe, indem sie aktiv den Kontakt zur Familie oder ihrem Freundeskreis suchen.

Insbesondere Singles in der Schweiz und in Österreich glauben, dass sie in einer Beziehung weniger einsam wären. Sie sind es auch, die sich besonders einsam fühlen, wenn sie von Personen in Beziehungen umgeben sind, beispielsweise bei Unternehmungen mit anderen Paaren oder auf Hochzeiten.

Im Ländervergleich scheinen die Beziehungen der Österreicher:innen besonders erfüllend zu sein. So sagen Österreicher:innen seltener, dass sie sich trotz einer Beziehung manchmal einsam fühlen, weil zu wenig Zeit für emotionalen Austausch bleibt. Oder auch, dass sie sich schon einmal einsam gefühlt hätten, obwohl der:die Partner:in in der Nähe war.