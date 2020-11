Die Sternzeichen im Liebes-Check für 2021

Welche Herzen schlagen 2021 höher? Gerda Rogers kennt die Antwort.

Die Liebe in Zeiten von Corona war geprägt von Durststrecken für Singles und neuen Herausforderungen für Pärchen in der Isolation. Doch wie sieht es im kommenden Jahr aus? Star-Astrologin Gerda Rogers hat einen Blick in die Sterne gewagt und weiß, was das Universum in Sachen Liebe für uns vorgesehen hat.In den vergangenen Monaten haben wir alle viel über uns selbst erfahren und nehmen dieses Wissen mit ins neue Jahr. 2021 hat jede Menge Liebes-Überraschungen auf Lager: Flatterhafte Singles wünschen sich mehr Verbindlichkeit, Paare gehen auf Sinnsuche in ihrer Beziehungen, die ein "Ja, ich Will!" oder auch ein "Lassen wir es bleiben" zur Folge haben. Bei anderen bleibt alles beim Alten - und das ist auch gut so!Paare stellen sich im kommenden Jahr folgende Frage: Befreiung oder gestärkter Zusammenhalt, das ist die Frage des Jahres. Wie wäre es, die Aufbruchsstimmung einfach mitein