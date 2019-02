Last-minute-Geschenke zum Valentinstag

Heute ist Valentinstag. Wer jetzt noch kein Geschenk für das Herzblatt hat, muss sich beeilen. Auch in letzter Minute kann man seinem Partner eine Freude bereiten - Blumen (bitte nicht von der Tankstelle), Pralinen oder Karten für die Oper oder das Ballett kommen nie aus der Mode.

Eine Umfrage des Dienstleistungsmarktplatzes ProntoPro.at hat sich der Frage gewidmet, was in Österreich besonders gerne zum Valentinstag geschenkt wird. Ganz oben auf der Topliste steht heuer ein romantisches Abendessen zu zweit. Ein Drittel der Befragten lädt den Partner zu einem Candle-Light-Dinner ein. Auch Klassiker stehen hoch im Kurs: In etwa ein Viertel der Befragten - überwiegend Männer (40 %) - bringt einen Blumenstrauß mit nach Hause. Pralinen planen rund 13 Prozent der Befragten, dem Partner zu schenken. Circa jede zehnte Frau hat sogar vor, ihren Partner mit erotischer Unterwäsche zu überraschen, umgekehrt ist dies jedoch eher seltener der Fall. 5 % sorgen mit Sextoys am Valentinstag für frischen Wind im Schlafzimmer.

Die besten Last-minute-Geschenke

1. Ein Wochenende in der Therme

2. Blumen vom Floristen (nicht von der Tankstelle!)

3. City-Trip

4. Schokolade

5. Lieblingsparfum

6. Ein Abendessen im Nobel-Restaurant

7. Karten für die Oper oder das Ballett

8. Ein Tanzkurs

9. Ein gemeinsames Foto-Shooting

10. Konzertkarten

Diashow Valentinstag 2019 © Hersteller

Das transparente Babydoll von Tezenis ist mit kleinen roten Herzchen bestickt. Um 19,99 Euro. tezenis.com

© Hersteller Sonnenbrille „New Wave 181 Loulou Heart“ von Saint Laurent um 305 Euro. © Hersteller Zierkissen aus Samt mit Lippenmotiv von Butlers, 12,99 Euro. © Hersteller Zeitloses Accessoire für IHN: Die Esprit 'Classy' Armbanduhr im Mininal-Design. Um 119,90 Euro. © Hersteller Love to go! Für sexy Abenteuer auf Urlaub gibt es den Bestseller-Auflegevibrator 'Womanizer' als Modell 'Liberty' im praktischen Reiseformat. Um 99 Euro. © Hersteller Kette 'Liebesversprechen' mit Herzverschluss von Pandora, 119 Euro. © Hersteller Leichtfüßige Süße trifft auf unbeschwerte Eleganz: Der neue Duft von Elie Saab, 'Girl of Now Forever', Eau de Parfum 30 ml um 51 Euro. © Hersteller Praktisch & Pflegend: Nivea Men Valentins-Set 'Protect'. Um 10,95 Euro. © Hersteller Cocktail-Shaker im Sleek-Look, von Depot, um 19,99 Euro. © Hersteller Hair-Styler für Wallemähnen: Der Airwrap von Dyson ist das Beauty-Gadget der Stunde. Um 499 Euro. © Hersteller

So in love! Fruchtig-floral: Mademoiselle Azzaro 'L’Eau Très Belle' von Azzaro, 50 ml EdT um 62 Euro.

© Hersteller

Für romantische Stimmung: Der stylischen Mid-Century Design 6-in-1-Plattenspieler von Victrola Empire mit Bluetooth und Aux-Eingang. Bei Amazon um 209,54 Euro.

© Hersteller Sweet! Kimono mit Rosenprint von Intimissimi um 69,90 Euro. © Hersteller Keramikschale mit Liebesbotschaft von Mömax, um 3,99 Euro. © Hersteller Hot & red! Smarte Kaffeemaschine mit App-Steuerung von Qbo. Um 199 Euro. © Hersteller Für den nächsten Urlaub zu zweit: Havaianas für IHN, im kultigen Brasilien-Look, um 24 Euro. © Hersteller Geschenkset „Balancing Ritual“ mit Körperpflegeprodukten von Rituals, 29,95 Euro. © Hersteller Wattierter Triangel-BH mit Spitze von H&M, 12,99 Euro. © Hersteller Pailletten und Rosenmotiv von Montego bei Peek & Cloppenburg, 14,99 Euro. © Hersteller

Eau de Toilette 'Woman’s Best' (20 ml), von Bruno Banani bei dm, 16,90 Euro.

© Hersteller

Nobler Wet & Dry Elektrorasierer Braun Seires 9 in der FC Bayern Edition. Goldenes Design und Titanbeschichtung machen dieses Stück zu einem Badezimmer-Liebling für Ihr Herzblatt. Um 499,99 Euro.

© Hersteller Romatisches Lingerie-Set von Triumph: Blooming Florale BH um 79,95 und Slip um 44,95 Euro. © Hersteller Perfektes Date-Keypiece: Roter Bleistiftrock mit Volants von s.Oliver, 69,99 Euro. © Hersteller French Chic für IHN: Longchamp 'Moonshot 271' Rucksack um 360 Euro. © Hersteller Witziger Flachmann im Lippen-Design von Depot um 9,99 Euro. © Hersteller Kreieren Sie eine Swatch für Ihren Partner oder die Partnerin. Man kan die Uhr auch mit einem Widmung versehen! 'SwatchXyou' via Swatch.com, ab 65 Euro. © Hersteller

Shorts mit Rüschen von Victoria’s Secret, 37,22 Euro. victoriassecret.com

© Hersteller 'Sweetheart Blush' von Judith Williams bei HSE24 um 24,99 Euro © Hersteller Romantisch und praktisch: Damen-Morgenmantel von Tchibo um 24,95 Euro. © Hersteller Für den 'Sexiest Sailor alive'! "In the Navy" ist die der Neuinterpretation des 'Le Mâle'-Klassikers von Jean Paul Gaultier. 125 ml Eau de Toilette um 90 Euro. © Hersteller

Seiden-Negligé von Carine Gilson bei Net-a-Porter, 970 Euro.

© Hersteller Liebe geht durch den Magen! Herzchen-Ofenhandschuh von Hema um 4 Euro. © Hersteller Sexy! Feuerroter Lack Pump von Tamaris aus der 'Heart & Sole'-Kollektion, um 89,95 Euro. © Hersteller Elegant und betörend zugleich: Brandneuer Damenduft Narciso Rodriguez "Pure Musc", Eau de Parfum 30ml um 59 Euro. © Hersteller Blumen, die nie verwelken! 'Jardin de Fleurs'-Box, über Kastner-oehler.at um 45 Euro. © Hersteller Cheeky! 'Love Stinks' Herrensocken um 12 Euro © Hersteller Sporty Accessoire für IHN: Die Amazfit Smartwatch 'Verge' ist ein stylishes Multitalent, das sich individuell gestalten lässt. Um 149,90. © Hersteller Der neue Duft 'Pure Musc' von Narciso Rodriguez besticht durch sinnliche Eleganz. 30ml Eau de Parfum um 59 Euro. © Hersteller 'Serpenti Forever' Handtasche in karminrotem Leder von Bulgari, um 1.800 Euro. © Hersteller Bezaubernder Mobile-Ohrhänger aus der 'Follow Your Heart'-Valentins-Kollektion von Swarovski, um 89,00 Euro. © Hersteller

Old-School. Verchromtes Rasier-Set mit Pinsel und einer MACH-3 Klinge von Gillette. Bei Klomfar um 176 Euro.

© Hersteller Darüber freut sich jede Frau mit Beauty-Faible: Der neue Highlighter-Blush 'Palette L'Orchidee Corail' von Sisley. Um 84,50 Euro. © Hersteller Maskuliner Duft für IHN: Intensiv, würzig und erfrischend zugleich duftet der neue Paco Rabanne Duft 'Pure XS Night'. 50ml Eau de Parfum um ca. 53,95 Euro. © Hersteller Süße Söckchen von Calzedonia mit Herz-Design im 5 Euro. © Hersteller Deluxe-Pflege der Sonderklasse: 'Platinum Rare Cellular Night Elixir' von La prairie, 20 ml um 1.104,00 Euro. © Hersteller Regenschirm in Herzform von Geschenke.de um 24,99 Euro. geschenke.de © Hersteller Ein ganz besonderes Präsent für den sportlichen Gentleman: Bell & Ross 'BR03-92 Diver Bronze Leather', um 3,800 Euro. © Hersteller Sinnliches Körperöl mit 7 botanischen Ölen von Le Couvent des Minimes, exklusiv bei Marionnaud, 100 ml um 37,99 Euro. © Hersteller Kabellose Kopfhörer 'Horizon Earphones' mit Ladestation von Louis Vuitton um 950 Euro. © Hersteller Für Vintage-Liebhaber: Folienrasierer im 50ies-Look für den Retro-Gentleman. Von Reminton, um 129,99 Euro. © über bestsecret.com Ohrringe von Oscar de la Renta via Best Secret. Preis auf Anfrage. © Hersteller Leichte Pflege mit großer Anti-Aging-Wirkung für IHN: Shiseido Men Total Revitalizer Light Fluid um 89,95 Euro. © Hersteller Geschenkset 'Rose Prosecco' mit Pflegeprodukten von Baylis & Harding bei Bipa, 12,99 Euro. © Hersteller Glas-Standmixer in 'Retro Ribbon Red' von Russel Hobbs um 89,99 Euro. © Hersteller Gesteppte 'Heart Bag' aus Leder von Louis Vuitton um

1.280 Euro. © Hersteller Taschenanhänger von Coach im Designer Outlet Parndorf, 79 Euro. © Hersteller Stilbewusst relaxen: Herren Interlock-Hausanzug von Tchibo, um 29,95 Euro. © Hersteller Lederhülle fürs iPhone von Dolce & Gabbana bei Net-a-Porter um 118 Euro. © Hersteller Seidenbluse mit Volants von Madeleine um 149,95 Euro. © Hersteller Jochen Schwizer Gutschein-Box für Abenteurer, bei Depot um 149 Euro (nur in Österreich erhältlich). 1 / 60