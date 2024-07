Vollmond im Juli 2024: Drei Sternzeichen erleben Glücksmomente

Am 21. Juli 2024 findet ein Vollmond im Zeichen des Steinbocks statt. Der Juli-Vollmond wird auch "Bockmond", "Heumond" oder "Donnermond" genannt. Wir verraten, welche Sternzeichen vom Mond-Spektakel am Sonntag besonders profitieren.

Dieses Wochenende bietet der Kosmos zahlreiche Chancen, die Tiefe und Schönheit des Lebens zu erleben. Die Sonne steht noch im Zeichen des Krebses, bevor sie in der kommenden Woche in das Zeichen des Löwen wechselt. Am Sonntag, dem 21. Juli, tritt die Erde zwischen Sonne und Mond und es kommt zum Vollmond. Um 12:17 Uhr erleben wir den zweiten Steinbock-Vollmond in Folge. Der erste fand bereits am 22. Juni statt und markierte den Beginn einer bedeutenden Phase. Nun fügt sich das endgültige Bild zusammen.

Dieser Vollmond ist superkraftvoll, weil er sich im 29. Grad des Steinbocks befindet, dem letzten, sogenannten anaretischen Grad. Unsere Emotionen sowie die der anderen sind in dieser Zeit besonders intensiv. Für drei Sternzeichen warten daher besondere Glücksmomente:

Vollmond-Horoskop: 3 Sternzeichen können sich auf Glücksmomente freuen

Steinbock

Durch den Vollmond im Zeichen des Steinbocks öffnet sich für das Sternzeichen ein Weg zu tiefem Selbstmitgefühl und einer intensiven Phase der Selbstentfaltung. Steinböcke erkennen nun ihre eigenen Bedürfnisse als wesentlichen Teil ihres Selbst und lernen, diese nicht zu ignorieren oder nach Belieben abzuschalten. Diese Erkenntnis ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Selbstvergebung und zum inneren Frieden.

Der Vollmond verstärkt zudem die natürlichen Eigenschaften des Steinbocks wie Disziplin, Zielstrebigkeit und Ehrgeiz. Dies führt zu beruflicher Anerkennung und möglicherweise unerwarteten finanziellen Belohnungen. Gleichzeitig fordert der Mond den Steinbock auf, seine Lebensziele und Prioritäten zu überdenken. Singles werden ermutigt, aktiver und selbstbewusster auf die Suche nach langfristigen Bindungen zu gehen, während Liierte das Bedürfnis verspüren, ihre Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben.

Krebs

Für Krebse zeigt der Kosmos an diesem Wochenende eine Richtung auf, die sie zu einem passenden Lebensweg führen könnte. Sie erkennen jetzt eine Schnittmenge aus ihren kühnsten Träumen und ihren realen Möglichkeiten. Der Kosmos beantwortet jedoch nicht die Frage, wie viel sie bereit sind, in ihre Träume zu investieren.

Der Juli-Vollmond im Steinbock hat eine besonders starke Wirkung auf den sensiblen Krebs. Sein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit und emotionaler Geborgenheit wird durch die erdende Energie des Steinbocks herausgefordert, was eine Phase der inneren Transformation und emotionalen Klarheit einleitet. Beruflich könnte der Krebs vor wichtigen Entscheidungen stehen, da der Einfluss des Steinbocks eine Klarheit bringt, die hilft, Ziele neu zu definieren und mutige Schritte zu wagen. Dies könnte zu bedeutenden Veränderungen in der Karriere führen, sei es durch einen Jobwechsel, eine neue Position oder den Start eines wichtigen Projekts. In der Liebe können die Tage um den Vollmond herum tiefgehende Gespräche und ehrliche Reflexion zu wichtigen Durchbrüchen führen.

Skorpion

Skorpione können an diesem Wochenende bereichernde Erfahrungen im sozialen Miteinander sammeln. Sie lernen, dass Sie sich nicht aufgeben müssen, um sich anderen hinzugeben und Beziehungen einzugehen. Menschen, die Ihnen jetzt das Gefühl geben, gesehen und gehört zu werden, meinen es ehrlich mit Ihnen. Haben Sie den Mut, ihnen zu vertrauen.

Der Mond, der bereits am Samstag im Steinbock steht, schärft Ihre Wahrnehmung und verleiht Ihnen Fokus und Ausdauer. Ihre Vorhaben gelingen mühelos und Sie verfügen dank Mars und Neptun im Beruf über ein feines Gespür. Der Vollmond im Steinbock inspiriert Sie am Sonntag dazu, Pläne zu schmieden. Sie strotzen vor Unternehmungslust und genießen das Leben und die Liebe in vollen Zügen. Ihre Emotionen stehen im Mittelpunkt, und Sie haben das große Glück, schöne Augenblicke jetzt besonders intensiv wahrzunehmen.