So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Widder

Liebe: Denken Sie lieber nochmals gründlich nach, statt voreilige Entscheidungen zu treffen! Ab Mittwoch ist alles wieder anders.

Gesundheit: Relaxen am Wochenende! Ab Montag steigt Ihr Energielevel wieder. Viel mehr Schwung ab Mittwoch.

Beruf: Warten Sie auch hier mit Entscheidungen noch zu! Bleiben Sie vorerst auf der sicheren Seite!

Stier

Liebe: Eine etwas unruhige Woche, die mehr Verständnis und Toleranz erfordert. Gegen Ende der Woche renkt sich alles wieder ein.

Gesundheit: Starten Sie zurückhaltend und gelassener in die neue Woche! Vorsichtiger speziell bis Mittwoch!

Beruf: Rechnen Sie mit Verzögerungen und Problemen und bleiben Sie auf jeden Fall gesprächsbereit!

Zwillinge

Liebe: Eine grundlegende Auseinandersetzung mit Erwartungen ist unerlässlich. Bewahren Sie kühlen Kopf von Mittwoch bis Freitag!

Gesundheit: Es könnte im Lauf der Woche ziemlich anstrengend werden. Schalten Sie ab Mittwoch etwas zurück!

Beruf: Es gibt bessere Glegenheiten, um Ihre Ideen zu propagieren. Bleiben Sie daher diplomatisch!

Krebs

Liebe: Nutzen Sie das Weekend zum Reden, statt zu schmollen. Schütten Sie vor allem das Kind nicht mit dem Bad aus! Cool bleiben!

Gesundheit: Erst mal abschalten! Am Montag und Dienstag haben Sie wieder mehr Power. Besser konzentrieren!

Beruf: Machen Sie es bis Mittwoch nicht zu kompliziert. Mit Kompromissen fahren Sie sicher besser.

Löwe

Liebe: Lassen Sie am Wochenende mehr Harmonie zu! Halten Sie dann bis Mittwoch mehr Abstand! Danach läuft es wieder viel besser.

Gesundheit: Viel ruhiger und gelassener am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch stellt sich neuer Schwung ein.

Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen bis Donnerstag zu. Da ist das Gesprächsklima deutlich besser.

Jungfrau

Liebe: Grübeln Sie nicht zu viel und nehmen Sie alles ein bisschen lockerer! Speziell ab Mittwoch ist viel mehr Toleranz geboten.

Gesundheit: Ab Mitte der Woche könnte es ziemlich anstrengend werden. Sie dürfen ruhig mal Hilfe annehmen.

Beruf: Konzentration ist Anfang der Woche am wichtigsten. Ab Mittwoch eine kooperative Haltung.



Waage

Liebe: Seien Sie vernünftiger, statt auf Ihren Erwartungen zu beharren! Der Verstand sollte definitiv Vorrang vor Emotionen haben.

Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken und Reden, um seelischen Ballast vernünftig abzuladen!

Beruf: Seien Sie etwas vorsichtiger mit neuen Ideen! Vor allem sollten Sie genauer nachrechnen.

Skorpion

Liebe: Klärende Gespräche am Wochenende, dann blüht die Liebe am Montag und Dienstag auf.! Da sollten sich auch Singles verabreden.

Gesundheit: Erholung am Wochenende bringt Sie wieder ins Gleichgewicht. Viel Power am Montag und Dienstag.

Beruf: Fixe Vorstellungen sollten Sie jetzt lieber loslassen und auf Änderungen flexibel reagieren.

Schütze

Liebe: Von Mittwoch bis Freitag kommen Sie wieder einmal besonders gut an. Achten Sie aber auf ein möglichst seriöses Auftreten!

Gesundheit: Mental sind sie gut drauf, körperlich kommen Sie von Mittwoch bis Freitag richtig in Schwung.

Beruf: Sehen Sie sich alles genauer und gründlicher an, um über stichhaltige Argumente zu verfügen!



Steinbock

Liebe: Gesprächsbereitschaft ist am Wochenende am wichtigsten. Ab Montag sollten Sie dann wieder mehr Gefühl und Nähe zulassen.

Gesundheit: Sie sind nach wie vor sehr stark. Passen Sie nur auf, dass auch Ihre Konzentration Schritt hält.

Beruf: Jetzt ist Umdenken angesagt. Seien Sie daher bereit, von bisherigen Überlegungen abzurücken!

Wassermann

Liebe: Nutzen Sie am Wochenende und ab Mittwoch die Chance, mit Ihrem Herzblatt zusammenzurücken. Geduld am Montag und Dienstag!

Gesundheit: Von Montag bis Mittwoch unbedingt Stress reduzieren und Nerven schonen!

Jegliches Risiko meiden!

Beruf: Keine Grundsatzdiskussionen bis Mittwoch! Ab Mittwochnachmittag bringen Sie sich besser ein.

Fische

Liebe: Am Montag und Dienstag kann es sehr innig werden. Nur nicht zu viel Gefühlsdruck, sonst geht man ab Mittwoch auf Distanz.

Gesundheit: Starker Start in die Woche. Ab Mittwoch könnte es stressig werden. Ruhig und gelassen bleiben!

Beruf: Wichtige Entscheidungen lieber noch vertagen. Erst mal Differenzen sehr geduldig ausräumen!