So wird Ihre Astro-Woche

Ihr Madonna-Horoskop: Star-Astrologin Gerda Rogers hat für Sie in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Überdenken Sie Ihre Erwartungen, bevor es wieder kritisch wird!

Gesundheit: Machen Sie sich nicht zu viel Druck und regieren Sie sich lieber öfter mal am Hometrainer ab!

Beruf: Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht. Im Gespräch bleiben, statt Ultimaten zu stellen!

Stier

Liebe: Ab Montag wichtig, sich kompromissbereit zu zeigen, sonst geraten Sie wieder unter Druck.

Gesundheit: Ab Mittwoch kann es sehr anstrengend werden. Schalten Sie beizeiten zurück und schonen Sie sich!

Beruf: Offene Gesprächsbereitschaft ist Ihre beste Option, um neue Herausforderungen zu bewältigen.

Zwillinge

Liebe: Vorsicht, es gibt Missverständnisse, die schnell zu Streit führen könnten. Nehmen Sie sich viel mehr Zeit für den Partner!

Gesundheit: Die Nervenbelastung nimmt zu. Atmen Sie immer wieder durch, um Ihre innere Unruhe zu bezähmen!

Beruf: Kommunikationsprobleme erschweren die Arbeit. Klären Sie die wichtigsten Fragen bis Mittwoch!

Krebs

Liebe: Gehen Sie mit der Unruhe bis Mittwoch gelassen um! Ab Mittwochnachmittag läuft es wieder besser. Nur nicht zu viel Druck!

Gesundheit: Montag und Dienstag sind mühsame Tage: Schonen Sie sich! Ab Mittwoch sind Sie wieder sehr stark.

Beruf: Legen Sie Scheuklappen ab und reagieren Sie flexibel auf neue Entwicklungen und Perspektiven!

Löwe

Liebe: Bis Dienstag ist alles im grünen Bereich. Ab Mittwochnachmittag kann es wieder kritisch werden. Cool und vernünftig bleiben!

Gesundheit: Achten Sie gut auf Ihre Work-Life-Balance, um sich ab Mittwoch nicht wieder zu viel zuzumuten!

Beruf: Nachdem man wieder gesprächsbereiter ist, sollten auch Sie sich kompromissbereit zeigen!

Jungfrau

Liebe: Liebeshoch am Wochenende. Am Montag und Dienstag kommt es auf Entgegenkommen an. Bestehen Sie nicht auf Ihren Erwartungen!

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven so weit wie möglich! Nehmen Sie sich mehr Zeit, um sich zu entspannen!

Beruf: Herausfordernde neue Pläne und Ideen? Kooperieren Sie doch, statt sich dagegen zu verwehren!



Waage

Liebe: Flexibler! Wenn Sie in Ihren Erwartungen realistisch zurückstecken läuft es viel besser als mit einer beharrlichen Haltung.

Gesundheit: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheit! Es wäre auch wichtig, alte Leiden auszukurieren!

Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Frage am Montag und Dienstag. Rechnen Sie noch ganz genau nach!

Skorpion

Liebe: Mit einer vernünftigen, kompromissbereiten Haltung fahren Sie besser als mit ultimativen Erwartungen. Lenken Sie also ein!

Gesundheit: Übernehmen Sie sich ab Mittwoch nicht wieder, sonst halten Sie auf Dauer dem Druck nicht stand!

Beruf: Es gilt jetzt, neue Wege zu entdecken und neue Ideen zu entwickeln und flexibler zu werden.

Schütze

Liebe: Aussprachen am Montag und Dienstag, um Differenzen freundlich auszuräumen! Ab Freitag sind Sie sicher wieder sehr begehrt.

Gesundheit: Sie sind geistig sehr rege und konzentriert. Sie sollten sich aber auch mehr Bewegung verordnen.

Beruf: Sie haben die richtigen neuen Ideen. Überzeugungsarbeit braucht allerdings viel mehr Geduld.



Steinbock

Liebe: Nach dem harmonischen Wochenende kann es bis Mittwoch wieder etwas turbulent werden. Bewahren Sie Ruhe, seien Sie tolerant!

Gesundheit: Schonen Sie sich am Montag und Dienstag! Ab Mittwochnachmittag steigt Ihre Formkurve wieder an.

Beruf: Sich mit anderen gut abzustimmen, ist nach wie vor Ihr Erfolgsrezept. Aber flexibler werden!

Wassermann

Liebe: Bis Dienstag wird es wieder viel harmonischer. Ab Mittwoch sollten Sie sich jedoch einsichtiger zeigen, nicht kämpferisch!

Gesundheit: Teilen Sie sich Ihre Kräfte klüger ein! Ab Mittwoch kann es wieder sehr herausfordernd werden.

Beruf: Bringen Sie Ihre neuen Ideen diplomatisch ein! Auf Konfrontationskurs kommen Sie nicht weit.

Fische

Liebe: Kommt schon wieder Unruhe auf? Ganz cool! Gedulden Sie sich bis Mitte der Woche, dann gedeiht die Liebe wieder viel besser!

Gesundheit: Muten Sie Ihren Nerven nicht zu viel zu! Konezntrationsprobleme sind jetzt Ihre Schwachstelle.

Beruf: Auf Ihren Vorstellungen zu bestehen, ist der falsche Weg. Seien Sie für neue Vorhaben offen!