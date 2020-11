So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Liebe, Gesundheit und Beruf: So beeinflussen uns die Sterne zum Dezemberstart. Das Wochen-Horoskop von Gerda Rogers.



Widder



Liebe: Bleiben Sie im Gespräch, auch wenn sich noch einmal Verunsicherung einstellt! Hören Sie speziell ab Mittwoch geduldiger zu!



Gesundheit: Allmählich regt sich wieder mehr Leichtigkeit. Mittwoch und Donnerstag aber etwas vorsichtiger!



Beruf: Neue Pläne dank Merkur ab Mittwoch. Warten Sie mit der Präsentation aber noch bis Freitag zu!







Stier



Liebe: Probleme lassen sich nur bereinigen, wenn Sie bereit sind zu reden. Das fällt Ihnen ab Mittwoch wieder wesentlich leichter.



Gesundheit: Die nervliche Anspannung löst sich wieder. Ab Mitte der Woche sind Sie schon viel besser drauf.



Beruf: Ab Mittwoch kann sich endlich wieder ein Konsens finden. Seien Sie offen für neue Lösungen!







Zwillinge



Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus am Montag und Dienstag für Klärungen! Ab Mittwoch wird die Verständigung viel schwieriger.



Gesundheit: Die nervliche Anspannung nimmt zu. Steigen Sie ab Mittwoch auf die Bremse, werden Sie achtsamer!



Beruf: Erledigen Sie Vorrangiges am Montag und Dienstag, danach sind mehr Hindernisse zu überwinden.







Krebs



Liebe: Am Mittwoch und Donnerstag fühlt man sich Ihnen besonders verbunden. Eine Chance, den Zusammenhalt nachhaltig zu festigen.



Gesundheit: Nehmen Sie alles etwas leichter und lockerer! Sie sollten sich auch wieder mehr Auslauf gönnen.



Beruf: Denken Sie größer, seien Sie in der Abstimmung mit anderen flexibler! Fixe Ideen loslassen!







Löwe



Liebe: Gespräche könnten jetzt wieder in Gang kommen. Bemühen Sie sich ab Mittwoch auf sehr einfühlsame Weise um eine Annäherung!



Gesundheit: Ihre Konzentration wird zusehends besser, die große nervliche Anspannung lässt auch schon nach.



Beruf: Das Blatt wendet sich teilweise zu Ihren Gunsten. Warten Sie mit Entscheidungen bis Freitag!







Jungfrau



Liebe: Nach dem Wochenende könnte es zu Spannungen kommen, die ab Mittwoch auch in Streit münden können. Stecken Sie lieber zurück!



Gesundheit: Schach dem Stress und der Hektik! Sie sollten Ihren Nerven unbedingt viel mehr Ruhe verordnen.



Beruf: Differenzen liegen in der Luft. Geben Sie lieber nach, um ernsteren Konflikten vorzubeugen.







Waage



Liebe: Entspannte Stimmung bis Dienstag. Ab Mittwoch sollten Sie sich aber um einiges verständnisvoller und einfühlsamer zeigen.



Gesundheit: Viel Leichtigkeit und Motivation bis Dienstag. Am Mittwoch und Donnerstag aber viel gelassener!



Beruf: Es geht schon Anfang der Woche einiges voran. Eine Fülle neuer Ideen dank Merkur ab Mittwoch.







Skorpion



Liebe: Engen Sie Ihren Partner bloß nicht ein! Gedulden Sie sich bis Mittwoch, dann sehnt man sich ohnehin wieder nach mehr Nähe!



Gesundheit: Legen Sie ruhig etwas an Tempo zu. Achten Sie aber auch ab Mittwoch besser auf Ihre Bedürfnisse!



Beruf: Lösen Sie sich von Ihren bisherigen Plänen und öffnen Sie sich für neue Vorschläge und Ideen!







Schütze



Liebe: Bis Dienstag liegen Spannungen in der Luft. Ab Mittwoch klappt die Verständigung wieder viel besser. Zeit, mehr zu reden!



Gesundheit: Merkur wandert in Ihr Zeichen. Ihre geistige Leistungsfähigkeit nimmt ab Mittwoch deutlich zu.



Beruf: Lassen Sie Ihre Ideen noch etwas reifen. Freitag ist der richtige Tag, um damit rauszurücken.







Steinbock



Liebe: Vom Wochenende abgesehen, haben Sie jetzt wohl andere Prioritäten. Seien Sie trotzdem loyal und ab Mittwoch sehr achtsam!



Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag könnten recht anstrengende Tage werden. Schalten Sie da lieber zurück!



Beruf: Einigung in Sicht. Warten Sie mit wichtigen Klärungen aber lieber noch bis Ende der Woche zu!



Wassermann



Liebe: Von Montag bis Donnerstag läuft es wieder viel besser als am vergangenen Wochenende. Seien Sie aber verständnisvoll und achtsam!



Gesundheit: Die nervliche Anspannung löst sich auf. Ab Mittwoch sind Sie daher wieder viel konzentrierter.



Beruf: Ihre Argumente finden wieder viel mehr Gehör. So sind Sie auch für Verhandlungen gut gerüstet.







Fische



Liebe: Halten Sie am Montag und Dienstag lieber ein bisschen mehr Abstand! Am Mittwoch und Donnerstag wird es dann umso inniger.



Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag sind auch Ihre Wohlfühltage. Da dürfen Sie sich ruhig verwöhnen lassen.



Beruf: Es ist Zeit, umzudenken und einzulenken, auch wenn Sie mit neuen Ideen nicht gut klar kommen.