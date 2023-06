× Victoria Swarovski: ''Ich gehe meinen eigenen Weg''

Für LASCANA zeigt sich TV-Beauty Victoria Swarovski schon jetzt in sexy Beach-Looks. Privat geht’s in diesem Sommer für sie noch heißer her. Das Interview.

Eines steht fest: Die erste Hälfte des Jahres 2023 war ein turbulentes für Victoria Swarovski. Die erst 29-jährige TV-Moderatorin, Unternehmerin und Erbin aus dem berühmten Tiroler Kristall-Clan überraschte gleich mehrfach. Im Februar wurde öffentlich, dass ihre Ehe mit dem Münchner Immobilien-Investor Werner Mürz (46) nach sechs Jahren in die Brüche gegangen war und, dass sich die beiden scheiden lassen.

Neues Liebesglück

Nur zwei Monate später dann die Bestätigung jener Gerüchte, die wochenlang für Furore – auch in deutschen Medien – sorgten: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz (31), Sohn des im Oktober 2022 verstorbenen Red-Bull-Milliardärs Dietrich Mateschitz (78), sind ein Paar. Inzwischen absolvierte das Power-Couple auch öffentliche Auftritte.

Gesprochen wird über Privates von beiden Seiten nichts. Lieber plaudert Swarovski über ihre vielen beruflichen Wege, die sie seit Jahren selbstbewusst und erfolgreich geht. Neben ihrer eigenen Beauty-Brand lancierte die Fashionista, die im August ihren 30. Geburtstag feiert, kürzlich eine eigene Sonnenbrillen-Kollektion für TOSH. Und natürlich posiert die „Let’s Dance“-Moderatorin auch heuer wieder für eine Kampagne in heißen Beach-Looks von LASCANA.

Die Koffer gepackt für eine ausgiebige Sommerpause – und den ersten großen Liebesurlaub mit Mark Mateschitz – hat Victoria jedenfalls schon. Über ihre ganz besondere Auszeit, ihren runden Geburtstag, der freilich groß gefeiert wird, und ihren wahren Reichtum spricht Swarovski im großen MADONNA-Sommertalk:

Endlich ist der Sommer da – was macht den diesjährigen zu einem ganz besonderen für Sie?

Victoria Swarovski: Jeder Sommer ist etwas Besonderes für mich. Ich liebe die Sonne, das Wasser und das Reisen. Nach einer langen Staffel „Let’s Dance“ im dunklen Fernsehstudio sehne ich mich regelrecht nach einer Auszeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Dass es nach „Let’s Dance“ – wir fangen ja immer schon im Februar an – direkt in den Sommer geht, ist perfekt und könnte vom Timing her nicht besser sein.

Welche Pläne haben Sie? Befinden Sie sich bereits im Urlaubsmodus nach diesem ersten turbulenten Halbjahr?

Swarovski: Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mal ein, zwei neue Ecken auszuprobieren. Bisher habe ich mich noch nicht final entschieden. Hauptsache Sonne und Wasser und ­leckeres Essen.

Wie kann man sich Victoria Swarovski im Urlaub vorstellen? Was macht für Sie ­einen Traumurlaub aus? Wie aktiv oder auch mal faul sind Sie?

Swarovski: Bei mir gibt es im Urlaub immer viel Action. Nur am Strand in der Sonne rumliegen halte ich nicht so lange aus. Ich liebe es einfach, mich zu bewegen und auszupowern.

Welche Beachlooks sind Ihre Favoriten – und was muss unbedingt in den Koffer?

Swarovski: Ganz klar – meine Lieblings-Bikinis und Badeanzüge von ­LASCANA. Bikinis für den Beach und Badeanzüge für den Wassersport. Ich kombiniere beides gerne mit Tüchern und zum Beispiel einem schönen Hut. Zu jedem Look gehört die passende Sonnenbrille, natürlich aus meiner eigenen Kollektion mit TOSH. Eine schöne Strandtasche mit ausreichend Sonnencreme, ein Buch, eine Zeitschrift, das Handy und eine Kreditkarte – mehr brauche ich im Sommer nicht (lacht).

Im August feiern Sie Ihren runden Geburtstag – was bedeutet dieser für Sie? Wie denken Sie über das Älterwerden – und wie versuchen Sie ihm vielleicht ein wenig entgegenzuwirken?

Swarovski: In der Tat, Mitte August werde ich 30. Das ist schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das Altern gehört zum Leben dazu, wir alle werden jeden Tag einen Tag älter und das ist auch gut so. Daher ist es aus meiner Sicht auch wichtig, aus jedem einzelnen Tag das Beste zu machen und die Zeit, die uns bleibt, so gut es geht zu nutzen, unsere Erfahrungen zu sammeln und menschlich zu wachsen.

Was schenkt man Victoria Swarovski zum Geburtstag? Womit kann man Sie noch glücklich machen?

Swarovski: Mir war es schon immer wichtig, unabhängig zu sein und mir etwas eigenes aufzubauen. Ich gehe nun schon mein halbes Leben lang konsequent meinen eigenen Weg. Meine Wünsche kann ich mir dank harter Arbeit und Disziplin in diesen Jahren selbst erfüllen. Ich freue mich also am meisten über persönliche Geschenke und die Zeit mit meinen liebsten Menschen. Gutes Essen und eine tolle Party.

Das Thema Reichtum spielt in den Schlagzeilen um Sie immer wieder eine große Rolle – in letzter Zeit mehr denn je ... Wie stehen Sie zum Thema Reichtum? Macht Geld sexy?

Swarovski: Ich habe das Glück, ein sehr privilegiertes Leben zu leben. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich sehr hart für meinen Erfolg arbeite und immer und zu jeder Zeit 100 Prozent gebe. Mir ist es wie schon gesagt sehr wichtig, auf meinen eignen Beinen zu stehen und unabhängig zu sein. Ich möchte wie jeder andere wohl auch ein erfülltes Leben leben und bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf, was mir Freude bereitet. Am wichtigsten ist es aber, gesund zu bleiben.

Sie waren in den letzten Jahren viel in der Welt unterwegs. Wo befindet sich im Moment Ihr Lebensmittelpunkt?

Swarovski: Ich reise beruflich in der Tat sehr viel. Ich bin in Tirol aufgewachsen. Mein Herz schlägt also immer für Tirol und meine Heimat Österreich.

Worauf dürfen wir uns im Herbst freuen – womit werden Sie uns im zweiten Halbjahr überraschen?

Swarovski: Ich mache jetzt erst mal ausgiebig Urlaub. Im Herbst geht dann wie immer der Termin-Marathon recht schnell weiter. Was ich schon sagen kann, ist, dass ich wieder im TV zu sehen sein werde, ich weiter an der Entwicklung meiner Beauty Brand ORIMEI arbeiten und nach Mailand und Paris zu den Fashion Weeks reisen werde. Dann ist eh schnell wieder Weihnachten und kurz nach Neujahr geht’s dann schon wieder mit „Let’s Dance“ weiter. Aber wie gesagt, jetzt wird mal Urlaub gemacht! (lacht)

