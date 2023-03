Photoshop-Fail: Khloé Kardashian schummelt wieder

Sie kann es nicht lassen! Khloé Kardashian zauberte sich mittels Fotoretusche eine schlankere Taille.

Zum Markenjubiläum von Dolce & Gabbana postete Khloe Kardashian (38) einen Hommage an das Designer-Duo: In einem Glitzer-Dress ließ sie sich von Fotografen Ricardo Horation ablichten. Am Endergebnis des Shootings dürfte sie aber in Eigenregie gefeilt haben. Fans identifizierten eine Photoshop-Panne, die alle Gesetzmäßigkeiten der Natur in Frage stellt. Auf einem inzwischen gelöschten Bild hat Khloes Oberschenkel dem eines Kleinkindes geglichen, auf einem anderen Bild beschreibt ihre Taillenkontur Linien, die sich sonst in der menschlichen Biologie nicht finden lassen.

Unnatürlich schlanke Taille

Wer beim zweiten Foto des Instagram-Posting genau hinsieht (siehe unten), erkennt, dass dass Verhältnis zwischen Taille und Po nicht stimmen kann. Hier wurde mit großer Wahrscheinlichkeit nachgeholfen. "Zeig uns die unbearbeiteten Bilder", witzelte einer ihrer Follower während ein andere User sich über die Photoshop-Künste lustig machte: "Wer zum Teufel hat diese Fotos bearbeitet?!"