Mode & Beauty: Die besten Deals am Black Friday

Der Shopping-Guide zur großen Online-Rabattschlacht

Es ist wieder soweit: Der Shopping Tag des Jahres mit den besten Deals ist wieder da! Besonders jetzt im Lockdown, kann man die besten Rabatte gemütlich von der Couch aus schnappen. Hier sind die besten Mode und Beauty Rabatte:

Fashion

★ Bei Mango gibt es bis zu 50% auf alles

★ Bei ASOS gibt es minus 25% auf alles im Sale; schon bis zu 70% reduziert. Mit dem Code: SUPERSALE

★ Bei About You können Sie bis zu 60% sparen.

★ Bei ALLSAINTS gibt es minus 30% auf alles

★ Bei H&M sparen Sie bis zu 50% auf ausgewählte Artikel

★ Bei Humanic gibt es minus 20% auf alles.

★ Bei NA-KD gibt es 30% auf alles mit dem Code: BLACKWEEK und 40% auf Oberteile, Hemden & Blusen.

★ Bei Zalando können Sie bis zu 70% sparen auf ausgewählte Produkte.

★ Bei Nastygal gibt es alles 70% reduziert.

★ Bei Deichmann gibt es mit dem Code: BF20, minus 20% auf nicht reduzierte Artikel und minus 50% auf eine große Auswahl.

★ Bei Vero Moda gibt es bis zu minus 50% auf ausgewählte Artikel

★ Bei Farfetch gibt es bis zu minus 50%

★ Bei breuniger kann man mit dem Code BLACK2021 30% extra auf tausende Top-Artikel sichern.

★ Bei &Other Stories kann man das gesamte Sortiment des Online-Shops mit 20% shoppen.

★ Bei Adidas gibt es für alle Sportbegeisterten gibt es bis zu 50 % auf ausgewählte Artikel, gültig ab sofort.

★ Bei Bershka kann man sich über 20 bis 50 % auf ausgewählte Artikel freuen.

★ Bei Calzedonia gibt es vom 22. bis 29. November über 20 % auf das gesamte Sortiment (ausgenommen ist die Kategorie “Christmas”) und 50 % auf ausgewählte Pieces. Für Loyalty-Kund:innen gibt es am Cyber Monday online noch mal extra 10 % off.

★ Bei Wolford gibt es am 26. November 40 % auf die gesamte Herbst/Winter-Kollektion.

BEAUTY

★ Bei Nägele & Strubell gibt es minus 20% auf alle Düfte.

★ Bei Douglas gibt es für Online-Shopper minus 25% auf fast alles, wenn man über die App bestellt mit dem Code: BEAUTYFRIDAY gibt es sogar minus 30% auf fast alles.

★ Bei the Body Shop gibt es für Mitglieder 25% Rabatt und für nicht Mitglieder gibt es 20% Rabatt. Mit dem Code: BLACKFRIYAY-AT

★ Bei Rituals gibt es die Green Friday Boxes mit minus 50%und auch auf Nachfüllpackungen gibt es 50% Rabatt.

★ Bei Marionnaud gibt es minus 30% auf alles, zusätzlich gibt es minus 50% auf alle Adventskalender und minus 35% auf alle Sets.

★ Mit dem Code: BLACK spart man bei Notino bis zu 40%.

★ Bei Flaconi gibt es von 22.11-29.11 minus 30% auf viele nicht-reduzierte Produkte mit dem Code: CYBER2021

★ Bei Kylie Cosmetics gibt es auf alle Lippenprodukte minus 40% und minus 30% auf diverse andere Produkte.

★ Bei M.A.C gibt es minus 30% auf alles und gratis Bestseller Trio ab EUR 59 Einkauf mit Code: BLACK30.

★ Bei Kiehl’s gibt es bis zu 30% Rabatt und 3 Proben gratis ab EUR 99 mit dem Code: Special3, und 5 Luxusproben gratis ab EUR 119 mit dem Code: Special5.

★ Bei Lancôme kann man bis zu 25% auf alles und ab EUR 80 spart man 30% mit dem Code: BLACK und man erhaltet exklusive Geschenke mit dem Code: NOVEMBER21.

★ Bei Charlotte Tilbury gibt es 30% Rabatt auf Make-up und Hautpflege-Produkte.