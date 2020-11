Masken-Mimik: So erkennt man Emotionen

Mimik-Kunde: Worauf man beim Gegenüber achten sollte, wenn die Maske den Mund verdeckt.

Der Mund-Nasen-Schutz ist seit März 2020 Teil unseres Alltags. In den bevorstehenden Wintermonaten - wenn wir Haube und Schal tragen - wird das Deuten von Körpersprache und Mimik zusätzlich erschwert. Was die mimische Deutung des Gegenübers betrifft, führt die Verhüllung der Mundpartie, dass Indizien, die auf Emotionen von Mitmenschen deuten, größtenteils wegfallen. Oft fällt es uns sogar schwer Personen auf den ersten Blick zu erkennen, wenn die untere Gesichtshälfte verborgen bleibt. Jetzt muss man auf besonders genau hinschauen!Im Oktober veröffentlichte das Institut für Psychologie der Universität Bamberg eine Studie zum Thema Masken und Deutung von Mimik. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der Mund-Nasen-Schutz das Lesen von Emotionen in hohem Maße beeinträchtigt. Das Fehlen von mimischen Informationen bedingt eine geringere Genauigkeit und weniger Vertrauen in die eigene Einschätzung von Emotionen. Ekel wurde oft als Wut interpretiert, Wohlwollen oder Traurigkeit als neutral gedeutet. Die Studienleiter empfehlen daher zusätzlich auf Gesten oder verbale Kommunikation zu achten, um das Gegenüber besser zu verstehen. Zusätzlich kann man auch selbst mehr auf Körpersprache und das gesprochene Wort setzen, um sich klarer mitzuteilen.Als zusätzliches Kommunikations-Tool empfiehlt es sich, auf Details der Mimik zu achten. Man kann lernen, die obere Gesichtshälfte besser zu lesen und die Bewegungen Naseaufwärts zu deuten. Wir haben die wichtigsten mimischen Merkmale der häufigsten Emotionen für Sie zusammengefasst: