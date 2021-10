So wird Ihre Astro-Woche

Star-Astrologin Gerda Rogers hat für uns in die Sterne gesehen.

Widder

Liebe: Venus hilft Ihrem Liebesleben wieder auf die Sprünge. Cool bleiben am Dienstag und Mittwoch, ab Donnerstag passt es wieder!

Gesundheit: Die positive Resonanz tut Ihrem Aussehen gut. Am Dienstag und Mittwoch aber etwas kürzer treten!

Beruf: Warten Sie mit Verhandlungen bis Donnerstag zu! Da haben Sie viel bessere Erfolgsaussichten.

Stier

Liebe: Die Venus-Opposition ist endlich überstanden. Freuen Sie sich also auf mehr Zuspruch, vor allem am Dienstag und Mittwoch!

Gesundheit: Sich mehr Bewegung an der frischen Luft zu verschaffen, täte Ihrer Form und Ihrem Aussehen gut.

Beruf: Es geht finanziell wieder aufwärts. Seien Sie am Donnerstag und Freitag aber kompromisbereit!

Zwillinge

Liebe: Zurückhaltender unter der Venus-Opposition! Nutzen Sie lieber am Donnerstag und Freitag die Chance auf eine Aussprache!

Gesundheit: Physisch und nervlich sind Sie weiterhin stark. Auf Ihr Äußeres sollten Sie aber besser achten.

Beruf: Bleiben Sie kooperativ und einigen Sie sich am Donnerstag und Freitag in finanzielen Fragen!

Krebs

Liebe: Es wäre klug, Ihre Haltung zu überdenken und Ihrem Gegenüber mehr Bewegungsfreiheit einzuräumen. Klammern ist jetzt tabu.

Gesundheit: Etwas vorsichtiger am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag sind Sie wieder viel besser in Form.

Beruf: Geduld und Zurückhaltung am Dienstag und Mittwoch! Ab Donnerstag ist Einigung viel leichter.

Löwe

Liebe: Dass die Liebe wieder aufblüht, merken Sie schon bis Montag. Nur nicht zu schnell! Zurückhaltender speziell ab Donnerstag!

Gesundheit: Es lohnt sich wieder, sich viel mehr Zeit für Ihre Schönheit zu nehmen.

Das Echo bleibt nicht aus.

Beruf: Nicht wieder zu ungeduldig am Donnerstag und Freitag. Geduldiges Verhandeln bringt Erfolg.

Jungfrau

Liebe: Unter der Schütze-Venus könnte es kritisch werden. Von Dienstag bis Freitag sieht es besser aus. Aussprachen wären gut.

Gesundheit: Bis Montag möglichst locker und entspannt! Danach steigt Ihre Formkurve bis Freitag wieder an.

Beruf: Vorsicht am Montag, auch finanziell! Seien Sie kooperativ und bereit, sich zu arrrangieren.



Waage

Liebe: Man ist Ihnen wieder sehr gewogen, ganz speziell bis Montag und ab Donnerstag. Am Dienstag und Mittwoch geduldig bleiben!

Gesundheit: Schalten Sie am Dienstag und Mittwoch etwas zurück. Schonen Sie sich physisch und Ihre Nerven!

Beruf: Donnerstag und Freitag sind exzellente Vehandlungstage. Auch Prüfungen klappen wunschgemäß.

Skorpion

Liebe: Locker lassen ist die Devise! Unternehmen Sie viel mit Ihrem Herzblatt! Wer Eindruck machen will, sollte geistreich sein.

Gesundheit: Es schadet nichts, wenn Sie am Donnerstag und Freitag etwas kürzer treten. Daher Fuß vom Gas!

Beruf: Tun Sie Ihren Plänen und Ihren Finanzen einen Gefallen: Einigen Sie sich kompromissbereit!

Schütze

Liebe: Bis Montag sind Sie die absolute Nummer eins. Ab Dienstag sollten Sie sich vernünftiger und verantwortungsbewusster geben.

Gesundheit: Sie sind in jeder Hinsich gut in Schuss, auch Ihre Attraktivität lässt nichts zu wünschen übrig.

Beruf: Für Vorstellungsgespräche ist der Montag perfekt. Verhandlungen und Prüfungen ab Donnerstag!



Steinbock

Liebe: Es wird wieder etwas leichter, sich um mehr Harmonie zu bemühen. Lassen Sie Ihre Erwarungen los, nehmen Sie alles lockerer!

Gesundheit: Nicht wieder zu ehrgeizig am Dienstag und Mittwoch! Das koster nur unnötig Energie und Nerven.

Beruf: Warten Sie mit Ihren Anliegen bis Donnerstag! Auch der Freitag ist ein guter Verhandlungstag.

Wassermann

Liebe: Man ist Ihnen wieder gewogen und auch Sie sind wieder viel zugänglicher. Nehmen Sie sich ab Donnerstag Zeit für die Liebe!

Gesundheit: Ihr Energielevel steigt diese Woche kontinuierlich an. Zeit und Kräfte trotzdem klug einteilen!

Beruf: Teamwork und Kooperationen im Aufwind. Knüpfen Sie neue Kontakte! Finanziell geht es bergauf.

Fische

Liebe: Ziemlich kritische Tage bis Montag. Es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben, um gemeinsam neue vernünftige Ansätze zu finden.

Gesundheit: Enttäuschungen könnten sich auf die Seele schlagen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Bedürfnisse!

Beruf: Konflikte können finanzielle Nachteile bringen. Lenken Sie ein, stimmen Sie Kompromissen zu!