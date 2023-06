Geschlechtsidentität: Wie viele Geschlechter gibt es?

Der Pride Month im Juni macht darauf aufmerksam, dass jede:r von uns eine eigene Geschlechtsidentität hat, welche sich nicht beeinflussen oder ändern lässt - denn jede:r nimmt sein eigenes Geschlecht unterschiedlich war. Doch wie viele Geschlechter gibt es tatsächlich?

“Divers” nennt es der Staat, “genderqueer” die einen und “nicht-binär” die anderen. Dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, ist mittlerweile weitläufig bekannt, das gilt jedoch nicht für die Namen der anderen Geschlechter. Die Vielfalt an Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten ist groß: Dazu gehören Begriffe wie trans* und cis, bigender und agender und auch bei den Pronomen gibt es eine enorme Vielzahl. Wir versuchen hier einen kurzen Einblick in das komplexe Thema Gender zu geben.

Was ist cis und trans*?

In der deutschen Sprache unterscheidet sich die “Geschlechtsidentität” von dem biologischen Geschlecht. Die Geschlechtsidentität ist das, was man selbst über sich und sein Geschlechtsempfinden weiß, ohne es an körperlichen Gegebenheiten festzulegen. Das biologische Geschlecht wird bei der Geburt anhand der Geschlechtsteile bestimmt. Für einige Menschen stimmen biologisches Geschlecht und Geschlechtsidentität überein, daher sind sie cis-geschlechtlich. Manche Menschen fühlen sich allerdings nicht dem Geschlecht zugeordnet, das an der Geburt bestimmt wurde. Diese Menschen können sich als trans*, nicht-binär oder queer verstehen.

Wichtig ist: Über die Geschlechtsidentität bestimmt nicht das biologische Geschlecht, welches bei der Geburt bestimmt wurde, sondern der Mensch selbst. trans* Frauen sind Frauen und trans* Männer sind Männer.

Welche Geschlechter gibt es?

Inzwischen steht es rechtlich fest: Es gibt mehr als bloß zwei Geschlechter. Alle, die sich nicht den männlichen oder weiblichen Geschlechtern zugehörig fühlen, können ihr Geschlecht nun als “divers” angeben. Etwa in Anreden für Briefe und Newsletter.

Während sich trans* Frauen und trans* Männer einem der beiden Geschlechter zugeordnet fühlen, gibt es auch viele Personen, die dies nicht tun. Sie befinden sich außerhalb des Binärsystems von männlich und weiblich, weswegen sie sich als “nicht-binär” bezeichnen.

Es gibt mehr als zwei – aber wie viele Geschlechter gibt es tatsächlich?

Die Antwort auf die Frage ist nicht so einfach, denn theoretisch gibt es so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt, vielleicht sogar noch mehr. Geschlecht ist, genau wie die Sexualität, ein Spektrum, auf dem man sich zurechtfinden kann. Die Geschlechtsidentität fühlt sich für jeden Menschen anders an – manche beschäftigen sich mit der Frage nach ihrem Geschlecht ihr Leben lang und für wieder andere spielt es überhaupt keine Rolle.

Geschlechtsidentität und Geschlecht: eine unvollständige Liste

Die nachstehende Liste an Geschlechtsidentitäten hat keinen Anspruch darauf, vollständig zu sein. Sie zeigt nur ein paar Begriffe auf, mit denen das Geschlecht beschrieben werden kann.

männlich und weiblich

Für jeden Mann und jede Frau fühlt sich das eigene Geschlecht einzigartig an. Als cis-geschlechtliche Menschen setzt man sich nicht unbedingt mit dem eigenen Geschlecht auseinander, doch auf die Frage, wieso man sich als Mann oder Frau fühlt, gibt es auch unter cis-Menschen zahlreiche Begründungen.

trans*

Menschen, die sich als Transgender oder als trans* identifizieren, können sich gleichzeitig als vollkommen männlich oder weiblich beschreiben. Dabei ist eine trans* Frau eine Frau, die früher als männlich gelesen wurde. Ein trans* Mann ist ein Mann, der früher als weiblich gelesen wurde. Der Begriff trans* kann auch als Oberbegriff für verschiedene Geschlechtsidentitäten verwendet werden, die nicht einer “Norm” entsprechen. Auch intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen bezeichnen sich oft als trans*.

nicht-binär

Non-binary, nicht-binär oder auch genderqueer ist der Überbegriff für Personen, die sich keinem der binären Geschlechter angehörig fühlen. Stattdessen identifizieren sie sich mit irgendwas dazwischen oder außerhalb des Spektrums.

genderfluid

Wie der Name schon verrät, bewegen sich genderfluide Personen zwischen den Geschlechtern “flüssig” hin und her. Diese Personen können sich je nach Situation eher weiblich oder eher männlich fühlen.

bigender

Bigender Personen haben zwei Geschlechtsidentitäten, die abwechselnd oder zusammen auftreten können.

agender

Es gibt auch Personen, die sich keiner Geschlechtsidentität zugehörig fühlen oder dies als nicht besonders wichtig erachten – diese bezeichnen sich als agender.

Demiboy und Demigirl

Ein Demiboy ist eine Person, die sich hauptsächlich als männlich identifiziert – jedoch nicht vollständig. Gleichsam ist ein Demigirl eine Person, die sich vor allem als weiblich identifiziert, aber nicht nur. Beide Personen können geschlechtsangleichende Maßnahmen durchführen oder auch nicht.