Ob über das Medium der bildenden Kunst, Musik, Literatur oder Tanz: Kreativität hat viele Gesichter und fließt bei so manchem ungebändigt.

Währenddessen glänzen andere eher mit logischem Denken oder Problemlösekompetenzen. Doch nicht nur Gencocktail, Erziehung und Förderung der Fähigkeiten können das kreative Potential eines Menschen beeinflussen, auch kosmische Energien haben insbesondere bei herausragenden Künstlerpersönlichkeiten ihre Finger im Spiel!

Löwe (23. Juli – 22. August)

Das Sternzeichen Löwe wird von der Sonne beherrscht, deren Lebhaftigkeit die Löw*in ihren Mut ihre kreative Seite zu erforschen zu verdanken hat. Die Sonnenenergie veranlasst Löw*innen außerdem dazu, ihre Gefühle und ihre Persönlichkeit für die Außenwelt sichtbar auszudrücken. Ihre Identität und Integrität ist ihnen wichtig und sie wollen aus der farblosen Masse hervorstechen. In Kombination mit ihrem grundlegenden künstlerischen Talent, lässt der Mut der Löw*in sie nicht davor zurückschrecken ihre kreative Energie auszuleben.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Von allen Sternzeichen ist Wassermann am bekanntesten dafür, sich gegen Nomen aufzulehnen und aktiv mit ihnen zu brechen. Wassermännern geht ihre Unabhängigkeit über nichts und so scheuen sie sich nicht gegen den Strom zu schwimmen und ihrer Inspiration zu folgen. Uranus, als ihr herrschender Planet, schenkt ihnen herausragende visionäre Zugänge und fortschrittliche Ideen, sodass sie dem Zeitgeist zum Teil fünf bis zehn Jahre voraus sind.

Fische (19. Februar – 20. März)

Persönlichkeiten dieses Sternzeichens zeichnen sich durch ihre besondere Sensibilität aus, die sie auch in ihrem künstlerischen Schaffen verarbeiten und einbringen. Ihr Herrscherplanet Neptun steht für Illusion und Fantasie, was Fische zu intuitiven Träumern macht. Für dieses oftmals etwas in sich gekehrte und unsichere Sternzeichen stellt seine Kreativität ein Mittel der Katharsis dar, während andere sich in seinem Werk wiedererkennen und verstanden fühlen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Stiere werden immer wieder für ihre Gemütlichkeit und Sturheit gerügt, doch abseits von dieser ihrer etwas widerspenstigen und faulen Seite sprühen sie vor kreativer Energie wie Wunderkerzen. Das Sternzeichen Stier steht unter der Herrschaft des Planeten Venus, jener sinnlichen und emotionalen Göttin. Stier-Persönlichkeiten sind daher dem Hedonismus und den süßen Seiten des Lebens zugetan: Essen, Sex, Alkohol, Drogen, guter Musik, den schönen Künsten. Sie sind also gar nicht primär faul, sondern wehren sich schlicht sich anderen Dingen zu widmen, als jenen, für die sie sich begeistern können. Diese Menschen passen nicht in den Rahmen eines faden nine-to-five Jobs, gibt man ihnen aber die Möglichkeit ihren Passionen nachzugehen, so lebt ihre venusische Natur auf und sie schaffen Bemerkenswertes und Visionäres.