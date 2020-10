Das halten die Sterne für Sie bereit

Was Sie in den kommenden Tagen in Sachen Liebe, Karriere und Gesundheit erwartet.

Widder

Liebe: Am Montag und Dienstag könnte es neue Versuchungen geben. Bewahren Sie kühlen Kopf und bleiben Sie auf der sicheren Seite!

Gesundheit: Steigern Sie Ihre Effizienz, teilen Sie sich Ihre Kräfte klug ein! Sie brauchen sicher Reserven.

Beruf: An neuen Konzepten führt kein Weg vorbei. In finanziellen Fragen zunächst ganz pragmatisch!

Stier

Liebe: Ein bisschen verständnisvoller und geduldiger bis Dienstag! Singles verabreden sich am besten für Mittwoch oder Donnerstag.

Gesundheit: Nehmen Sie Hilfe an, statt Ihre Nerven noch mehr zu strapazieren! Ab Mittwoch läuft es besser.

Beruf: Wenn Sie auf andere hören, sind Sie auf dem richtigen Weg. Es ist wirklich Zeit, umzudenken.

Zwillinge

Liebe: Es könnte eine etwas turbulente Woche werden. Es wäre klug, kühlen Kopf zu bewahren und ab Mittwoch vernünftig einzulenken.

Gesundheit: Stress am Montag und Dienstag reduzieren und ab Mittwoch Zeit für die Schönheitspflege nehmen!

Beruf: Finanzielle Zurückhaltung am Montag und Dienstag! Präsentieren Sie ab Mittwoch Ihre Konzepte!

Krebs

Liebe: Dem romantischen Wochenende könnten ernüchternde Tage folgen. Ruhe bewahren, treffen Sie keine impulsiven Entscheidungen!

Gesundheit: Von Mittwoch bis Freitag könnte es sehr anstrengend werden. Kooperativ bleiben, Hilfe annehmen!

Beruf: Ihre Pläne und Ideen zu vermitteln, erfordert Zeit und taktisches Geschick. Keine Ultimaten!

Löwe

Liebe: Differenzen vom Wochenende lassen sich am Montag und Dienstag wieder beilegen. Singles sollten da die Augen offen halten.

Gesundheit: Schonen Sie Ihre Nerven. Sehr viel Energie am Montag und Dienstag. Danach wieder kürzer treten!

Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Vorstellungen! Wer sich clever arrangiert, fährt sicher besser.

Jungfrau

Liebe: Spannungen am Montag und Dienstag? Immer mit der Ruhe! Ab Mittwoch erstrahlen Ihre Liebessterne bestimmt wieder ganz hell.

Gesundheit: Etwas mühsamer Wochenbeginn. Nur nicht stressen lassen. Ab Mittwoch sind Sie bestens in Form.

Beruf: Warten Sie mit Vorschlägen, mit Verhandlungen und Präsentationen auch lieber bis Mittwoch zu!

Waage

Liebe: Es ist jetzt sicher klüger, auf Vernunft, Kontinuität und auf Sicherheit zu setzen, speziell am Mittwoch und am Donnerstag.

Gesundheit: Nehmen Sie sich von Mittwoch bis Freitag mehr Zeit für sich selbst und auch für Ihre Schönheit!

Beruf: Gehen Sie auch in finanzieller Hinsicht auf Nummer sicher und schränken Sie sich lieber ein!

Skorpion

Liebe: Nach dem Wochenende lieber etwas mehr Abstand halten! Ab Mittwoch weiß man sich bei Ihnen bestimmt wieder gut aufgehoben.

Gesundheit: Bis Donnerstag sind Sie sehr gut in Form. Ab Freitag sollten Sie aber einen Gang zurückschalten.

Beruf: Argumentieren Sie geduldig und sachlich, dann verschaffen Sie Ihren Ideen sicher eher Gehör!

Schütze

Liebe: Nette Begegnungen am Montag und Dienstag. Mit einer seriösen Haltung lässt sich ab Mittwoch vielleicht mehr daraus machen.

Gesundheit: Viel Kraft bis Dienstag und wieder ab Freitag. Dazwischen sollten Sie mehr für Ihr Äußeres tun.

Beruf: Teamgeist statt Eigensinn! Insbesondere in finanziellen Fragen sollten Sie auf andere hören.

Steinbock

Liebe: Nehmen Sie sich am Mittwoch und Donnerstag genügend Zeit für die Liebe! Für Singles gibt es da bestimmt nette Begegnungen.

Gesundheit: Starten Sie schwungvoll in die Woche und nutzen Sie Mittwoch und Donnerstag für Ihre Schönheit!

Beruf: Je kooperativer Sie handeln, desto erfolgreicher sind Sie. Vorstellungstermine ab Mittwoch!

Wassermann

Liebe: Weichen Sie nicht wieder vom geraden Weg ab. Es kommt mehr denn je darauf an, sich als solide und verlässlich zu erweisen.

Gesundheit: Am Wochenende gründlich regenerieren, dann verfügen Sie ab Montag wieder über viel Energie.

Beruf: Überlegen und planen Sie gründlicher! Also lieber etwas vorsichtiger, aber umso konsequenter!

Fische

Liebe: Es geht auf und ab. Lassen Sie nicht wieder den Kopf hängen. Ab Mittwoch lassen sich Differenzen wieder vernünftig klären.

Gesundheit: Gutes Weekend, aber Schongang am Montag und Dienstag! Danach sind Sie wieder viel besser drauf.

Beruf: Ruhe bewahren bis Dienstag! Dann bekommen Sie die Chance, Ihre Vorstellungen zu vermitteln.