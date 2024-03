Bewegend: Anne Hathaway spricht erstmals über Fehlgeburt

Als Anne Hathaway ihre Fehlgeburt erlitt, musste sie auf der Bühne eine Schwangere spielen. An den schrecklichen Schmerz erinnert sich der Hollywoodstar nun in einem bewegenden Interview.

Anne Hathaway spricht schon lange offen über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Kinderkriegen. Im Jahr 2019 teilte sie etwa in einem Instagram-Beitrag, der gleichzeitig ihre Schwangerschaft ankündigte, mit, dass sie lange Zeit mit Fruchtbarkeitsproblemen zu kämpfen hatte. In einem Interview spricht die Schauspielerin nun über ein weiteres vermeintliches Tabu, ihre Fehlgeburt von 2015.

"Das erste Mal hat bei mir nicht geklappt"

In dem Gespräch mit "Vanity Fair" enthüllte die mittlerweile zweifache Mutter, dass sie im Jahr 2015, bevor sie ihren ersten Sohn Jonathan zur Welt brachte (2016), eine Fehlgeburt erlitt. Das erneute Schwangerwerden danach stellte für sie nicht nur eine körperliche Herausforderung dar, sondern auch eine mentale, da sie die Fehlgeburt zunächst für sich behielt.

Die Frage, die bei ihr auch lange nach den Gesprächen mit ihren Freundinnen nachhallte, war: “Warum fühlen wir uns so unnötig isoliert?” Die Antwort: weil die Gesellschaft Fehlgeburten immer noch tabuisiert sowie dem Heilen zu wenig Raum einräumt.

In dieser herausfordernden Phase wurde Anne Hathaway zusätzlich belastet, da sie gleichzeitig eine Rolle übernahm, die stark im Kontrast zu ihrer persönlichen Situation stand. Über einen Zeitraum von sechs Wochen trat der Hollywoodstar jeden Abend im Public Theater in New York auf und spielte fast 85 Minuten lang allein auf der Bühne. In dem Broadway-Stück "Grounded" verkörperte sie eine schwangere Kampfpilotin, deren psychische Belastung durch die menschlichen Kosten des Krieges stark spürbar war.

"Ich musste jeden Abend auf der Bühne entbinden", erinnert sich Anne Hathaway an ihren damaligen Job. Inmitten dieses Engagements, das ihr alles abverlangte, verlor sie ihr Baby. "Das erste Mal hat bei mir nicht geklappt", so die Schauspielerin rückblickend.

Während dem Interview kommen Anne Hathaway die Tränen: "Es ist wirklich schwer, etwas so sehr zu wollen und sich zu fragen, ob man etwas falsch macht." Diese Worte kommen von einer starken Frau, die anderen Betroffenen Mut machen möchte – und zweifellos gelingt es ihr auch.