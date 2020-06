Beatrice Körmer: Liebe ahoi!

Kaum eine Woche, in der er es nicht Neuigkeiten im (beruflichen) Leben von Miss Vienna Beatrice Körmer (24) gibt. Die Coronakrise kann die Beauty nicht aufhalten – das beweist sie jetzt mit einem neuen Filmprojekt, das den Österreich-Tourismus unterstützen soll. Star-Fotograf Lukas Chaluk rief „Nothing Like Austria“ ins Leben, in dessen Rahmen auf dem Ausflugsschiff MS Nestroy gedreht wurde. Mit an Bord neben Beatrice Körmer, die als Model und Moderatorin fungiert: Kicker-Legende Hans Krankl, Tänzer Willi Gabalier, Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel und Comedy-Star Christoph Fäbl. „Der Dreh mit diesen Stars auf dem österreichischen Traumschiff hat unheimlich viel Spaß gemacht“, schwärmt Körmer, die sich nach dem Start ihrer Model- und Moderatorenkarriere, sowie der Veröffentlichung ihres ersten Songs „One & One“ nun einen weiteren Traum verwirklicht. „Für ein Filmprojekt vor der Kamera zu stehen, ist auch eines der Dinge, das mich schon immer gereizt hat“, erklärt Beatrice Körmer, die dieser Tage noch zwei weitere Highlights zu feiern hat …



Musik & Liebe.

Nachdem die Blondine mit „One & One“ den Musikmarkt erobert hat, legt sie mit einer weiteren Platte nach: Zusammen mit Rino(IO)DJ & Louie Austen nahm Beatrice den Song „Life Is Today“ auf. „Ein cooler Sommer-Hit, der zum Tanzen verleitet“, freut sich Körmer. Begeistert vom Hit und dem Video, in dem das Model Backstage-Blicke gewährt, ist natürlich vor allem einer: Lebensgefährte Heimo Turin, der mit seiner Bea aber nicht nur deren beruflichen Erfolg zu feiern hat. Am Donnerstag, 25. Juni, zelebriert das Society-Paar seinen zweiten Jahrestag. „Aufgrund der aktuellen Situation feiern wir in ganz kleinem Kreis bei einem guten Dinner“, verrät Körmer, die in dem Top-Unternehmer „die Liebe meines Lebens“ gefunden hat. Diese wurde auch in den letzten Coronakrisen-Wochen keineswegs erschüttert. „Wir haben vorher ja schon fast täglich 24 Stunden zusammen verbracht – für uns war das also nichts ­Außergewöhnliches“, erklärt die 24-Jährige. Auf ihren großen Auftritt im Hochzeitskleid muss sie allerdings noch ein wenig warten – bis dahin erlebt sie aber bestimmt noch einige andere Highlights.