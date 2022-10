LARS NYSØM, das Designlabel für Everyday Essentials, lanciert eine umfangreiche Brand Kampagne, mit der sich die Marke visuell neu positioniert.

In Zusammenarbeit mit der Agentur Heroes & Heroines, Fotograf Patrick Langwallner und Videograf David Wedenig entstand unter der kreativen Leitung von Lisa Koestl eine hochwertig gestaltete Bilderserie, die das Image der Marke unterstreicht und prägnant an zukünftige Partner:innen und Kund:innen transportiert. Das Kampagnenshooting fand in den Schauräumen des Wiener Formdepot statt und wurde von Stylistin Barbara Zach und Hair & Makeup Artist Karla Goldoni begleitet.

© Lars Nysom ×

Mit der Produktion der neuen Markenkampagne zielen die Gründer, Patrick Fischer und Sebastian Fritz, darauf ab, die Markenphilosophie von LARS NYSØM im Rahmen eines ästhetisch-emotionales Storytellings rund um ihre Produktwelten zu präsentieren. Das Label hat den Designanspruch, alltägliche Gegenstände wie Trinkflaschen, Gewürzmühlen oder Brotboxen in dekorative Interior Essentials und modische Accessoires zu verwandeln. Die neue Kampagne inszeniert das Sortiment des Labels in herausragend minimalistischen und sinnlichen Sujets.

© Lars Nysom ×

„Dank der hervorragenden Arbeit des gesamten Produktionsteams ist es gelungen, unsere Designvision visuell in markanten Szenen darzustellen, die teilweise auch mit einem Augenzwinkern versehen sind. Unsere Marke steht für minimalistisches, formschönes Design im Alltag. Genau dies kommt in der Kampagne großartig zum Ausdruck.“, Patrick Fischer (Gründer LARS NYSØM)

© Lars Nysom ×

Für die Kampagne wurde mit dem Fotografen Patrick Langwallner und dem Videografen David Wedenig gearbeitet. Beide Kreative sind besonders für einen klaren Stil und ausdrucksstarke Bildsprache bekannt. Sie ergänzten durch ihre Arbeit die gestalterische Leitidee der Markenkampagne. Über die Zusammenarbeit mit dem Fotografenduo sagt Sebastian Fritz (Gründer LARS NYSØM):

© Lars Nysom ×

„Patrick und David haben uns bereits bei vergangenen Produktionen begleitet und dabei ihren Sinn für Ästhetik unter Beweis gestellt. Die beiden sind ein hervorragend eingespieltes Team, haben ein Auge für Details und versprühen positive Energie am Set. All das spiegelt sich auch in den Kampagnensujets wieder.“

© Lars Nysom ×

Mit dem Wiener Formdepot, das als Präsentationsfläche für einzigartige Interior Design Marken und hochwertiges Handwerk bekannt ist, war die richtige Location für das Fotoshooting gefunden. In den Räumlichkeiten des Formdepots wurden sämtliche Lebensbereiche, in denen die Produkte von LARS NYSØM zu finden sind, ansprechend inszeniert.

© Lars Nysom ×

„Das Formdepot ist ein ganz besonderer Ort für designaffine Menschen, der Planung, Design und Handwerk auf höchstem Niveau vereint. Für uns war es die ideale Shooting-Location, um den minimalistischen Designanspruch unserer Marke markant, hochwertig und abwechslungsreich in Szene zu setzen.“ Patrick Fischer (Gründer LARS NYSØM)

© Lars Nysom ×

Für das passende Styling der Testimonials wurde mit Hair & Makeup Artist Karla Goldoni und Stylistin Barbara Zach zusammengearbeitet. Zach gestaltete mit den neuesten Kollektionsteilen des Wiener Concept Stores THE TREASURY gleichsam modische wie auch subtile Looks, die den Stil der Marke unterstrichen.

© Lars Nysom ×

Vorgestellt wurde die neue Markenkampagne einem breiten und design-interessierten Publikum erstmals im Zuge der Messepräsenz am Design District 2022, der vom 6. bis 9. Oktober in der Wiener Hofburg stattfand. Wie auch bereits beim Kampagnenshooting wurde das Messekonzept gemeinsam mit Lisa Koestl (Heroes & Heroines) entworfen und umgesetzt. Der im Stil der Markenphilosophie gestaltete Auftritt, lud Besucher dazu ein, sich von der Qualität der Produkte zu überzeugen und in direkten Kontakt mit den beiden Gründern zu treten.

© Lars Nysom ×

„Der Design District wird uns als erste Messe, auf der wir vertreten waren, besonders in Erinnerung bleiben. Das Feedback der Besucher war durchwegs sehr positiv, was uns natürlich sehr gefreut hat Besonders schön für uns war es, zu sehen, wie die einzelnen Elemente, die unsere Marke ausmachen, auf der Messe ineinandergreifen konnten – vom Design unseres Messestandes bis hin zur Haptik unserer Produkte. Aus den Gesprächen haben sich viele spannende Anregungen für neue Produktentwicklungen und Kooperationen mit Concept Stores ergeben. Für uns war der Design District der gelungene Auftakt, um unser Sortiment künftig auch im stationären Handel anzubieten und wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit potenziellen Partnern.“, sagen die Gründer von LARS NYSØM über ihre Teilnahme am Design District.