× Ihre Beachwear Kollektion macht Lust auf den Sommer

Mathea, die meistgestreamte Künstlerin Österreichs ist das neue Gesicht des Kult-Labels TEZENIS.

Auf Ibiza entstanden die beeindruckenden Kampagnenbilder mit der erfolgreichen Sängerin. Die TEZENIS Beachwear Kollektion 2022 ist legendär, denn die neuen Bikini-Modelle sind echte Stil-Ikonen und spiegeln die größten Bademodentrends aus den 70er bis zu den 2000er Jahren wider. Ein Déjà-vu vom Feinsten.

© TEZENIS ×

Bereit für true iconic pieces?

Mathea ist erst 23 Jahre alt und gehört bereits zu den ganz Großen in der Musikwelt. Kollegen wie RAF Camora oder Mark Foster liegen ihr bereits zu Füßen und das, obwohl sie die spektakulären Kampagnenbilder x TEZENIS noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Mathea begeistert in diesem Sommer in der Bademoden-Kampagne SS 22 des italienischen Kult-Labels und verführt alle zu einer modischen Zeitreise.

© TEZENIS ×

Das schönste Comeback aus den 70er Jahren

In den 70er Jahren spielte der Einfluss der Hippie-Bewegung in der Mode eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt stand der raffinierte Häkel-Look. Stilikonen wie Jane Birkin setzten immer wieder auf die begehrte Masche.

© TEZENIS ×

Jetzt zeigt sich Mathea in der Neuauflage des Top-Trends. Der Run auf die neuen Häkel-Bikinis von TEZENIS ist in diesem Sommer schon vorprogrammiert.

Populäre Knalleffekte aus den 80ern

In den 80er-Jahren zelebrierten die Frauen ihre Körper und Kurven. Das Design der Bikinis wurde mit viel Liebe zum kleinsten Detail kreiert. Während sich obenrum Bandeau- und Triangel-Bikinis in Szene setzten, wurde es untenrum aufsehenerregend heiß.

Der "Curtain String Bikini" sorgte für Schnappatmung. Das Mini-Höschen, mit kaum Stoff, wurde zum gefragtesten It-Piece. Die seitlichen Schnür-Details wurden weit über dem Hüftknochen drapiert, damit erlangte man eine fast nahtlose Bräune. TEZENIS lässt den "Curtain String Bikini" in der neuen Beachwear Collection 2022 wieder aufleben und Mathea und die Fashionistas sind verrückt nach dem legendären Style.

© TEZENIS ×

Cut-Outs und raffinierte Schnür-Designs aus den 2000er

Feine kleine Cut-Outs, welche an den richtigen Stellen platziert sind, wirken kokett und verfehlen niemals ihre Wirkung. Der Bikini-Trend sorgte in den 2000er Jahren für Begeisterung. TEZENIS präsentiert die Must-have-Bikinis in moderner Neuauflage. Knallige Farben wie Orange, Pink oder Lila dominieren, animalische Muster und grandiose Glanzeffekte inklusive.

© TEZENIS ×

Mathea rockt die ikonische Beachwear Collection von TEZENIS

Die neue Bademoden-Kollektion von TEZENIS ist ein Fest fürs Auge und lässt keine Wünsche offen. Unverwechselbare Designs und Schnitte, aufregende Candy-Pop-Colours und großartige Muster begeistern in dieser Saison. Die Auswahl an ikonischen Modellen ist riesig und damit kann in diesem Sommer wirklich jeder bei TEZENIS aus dem Vollen schöpfen.