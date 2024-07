× Zendaya begeistert im Wow-Look bei den Olympischen Spielen

Zwar ist Zendaya im wahren Leben keine Profisportlerin aber in Sachen Mode belegt der US-Star bei den Olympischen Spielen dennoch den ersten Platz.

Zendaya sorgte in Paris gehörig für Schnappatmung. Am Vorabend der Olympischen Spiele 2024 fand gestern das „Prelude“ Event in der Louis Vuitton Foundation statt, das gemeinsam mit „Vogue“ organisiert und mich hochkarätigen Gästen besetzt war. Auch zu diesem Anlass begeisterte uns die Fashion-Ikone mit ihrem Look, der elegant und super sexy zugleich war.

Zendaya holt sich Gold in Sachen Styling

Dass Zendaya stylingtechnisch niemand das Wasser reichen kann, ist bereits klar. Immer wieder stiehlt sie mit ihren extravaganten Looks allen die Show. Am Donnerstagabend posierte die 27-Jährige in einem maßgeschneiderten schwarzen Kleid von Louis Vuitton und sorgte für ordentlich Blitzlichtgewitter.

Das Kleid mit Spaghettiträgern hatte einen abgerundeten Ausschnitt und war von oben bis unten mit schwarzen Pailletten bestickt. Dazu kombinierte Zendaya schwarze Pumps und eine glänzende Clutch. Ihr Make-up war minimalistisch gehalten und die Nägel trug der „Dune“-Star in einem zurückhaltenden Nude-Ton. Auffallend waren vor allem ihre Haare, die sie für das Event blond gefärbt hat.

Ob wir Zendaya während der Olypmischen Spiele noch einmal zu sehen bekommen, ist unklar. Wie ihr jüngster Auftritt in Wimbledon zeigt, ist die Schauspielerin jedoch bekannt dafür, dass sie bei Tennisspielen gerne am Spielfeldrand sitzt – und angesichts ihrer Hauptrolle in „Challengers“ würde das sicher zu ihrer Marke passen.

Hochkarätige Gästeliste

Neben Zendaya erschienen auch weitere Stars zum „Prelude“-Event in Paris. Darunter Serena Williams, Charlize Theron und Jeremy Allen White.

Der Abend war ebenso prominent wie stilvoll!