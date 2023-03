Tragbare und untragbare Mode aus Paris

Die Fashion Week in Paris ist gerade voll im Gange. Aber nicht alles, was dort gezeigt wird, ist auch tatsächlich alltagstauglich.

In Paris präsentieren noch bis 7. März die größten Modehäuser der Welt ihre neuen Kollektionen für den kommenden Herbst. Zahlreiche Stars tummeln sich an der Front-Row - schließlich gilt die Pariser Fashion Week als eines der wichtigsten Ereignisse der Modebranche. Dior, Paco Rabanne, Balmain, Saint Laurent, Schiaparelli oder Givenchy haben ihre neue Mode bereits präsentiert, am Wochenende folgen noch Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Hermés, Pierre Cardin und viele mehr. Viele Luxuslabels setzen dabei auf tragbare Alltagsmode. Andere wiederum verfolgen das Motto: Um jeden Preis auffallen!

Rick Owens neue Kollektion ist für spezielle Geschmäcker. Seine Kollektion ist sehr extravagant, seine Kollektionen werden allgemein als sehr düster bezeichnet.

Chloé setzte hingegen auf elegante Alltagsmode in schwarz und weiß.

Auch Givenchy setzt auf klassische Eleganz. Bei der Eröffnung der Show schickte er nur Models mit schwarzen Look über den Laufsteg. Danach kamen die bunten Farben, beendet wurde die Schau wieder mit schwarzen Roben.

Isabel Marants Fokus lag auf tragbarer Mode. Für das Label lief Irina Shayk über den Laufsteg.

Naomi Campbell lief für das Label Off-White über den Laufsteg, gleich zwei Outfits präsentierte das Model. Der Designer Ibrahim Kamara schickte seine Zuseher auf einen anderen Planeten. Die Bühne verwandelte sich in einen intergalaktischen Kosmos, ähnlich einer Mondlandschaft.