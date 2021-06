Topmodel Helena Christensen: Lingerie-Kampagne für Coco de Mer

Topmodel Helena Christensen posiert und fotografiert sich selbst für das Lingerie-Label Coco de Mer.

Supermodel, Fotografin und Ikone: Helena Christensen hat mit ihren 52 Jahren ihre Karriere noch längst nicht an den Nagel gehängt. Für das Lingerie-Label Coco de Mer fungiert die Schönheit als neue Muse für die Icons-Linie. Das Model steht nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. In der Intimität ihrer Wohnung in New York knipste sie die aktuelle Kampagne für das Wäsche-Unternehmen. "Ich besuche seit Jahren die Boutique von Coco de Mer in London und fühle mich in hohem Maße verbunden mit ihrem Ethos, sich für weibliche Sinnlichkeit und Inklusivität einzusetzen. Als Marke von Frauen für Frauen, freue ich mich, die schöne Kollektion durch meine eigene Linse fotografieren zu können."



Das verführerische Ergebnis des Shootings sehen Sie hier:

Diashow: Coco de Mer 1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11 © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer © Coco de Mer

Ab sofort erhältlich

Die Coco de Mer Icons ist online unter www.coco-de-mer.com sowie über Net-A-Porter.com und Zalando erhältlich - ab sofort! Preislich liegen die Teile ab 75 Euro, die Größen reichen von 32B - 34F und XS - XL.