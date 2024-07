Sydney Sweeney: Im knappen Top verzückt sie Millionen

Hui! Sydney Sweeneys neuestes Outfit ist ganz schön knapp. Mit einem Spiegelselfie sorgt der Hollywood-Star jetzt für Schnappatmung – im wahrsten Sinne des Wortes.

"Euphoria", "The White Lotus" und "Wo die Lüge hinfällt" sind nur einige der erfolgreichen TV-Formate, in denen Sydney Sweeney in den letzten Jahren zu sehen war. Die 26-Jährige gilt als Hollywoods neuester Superstar, und avancierte gleichzeitig zum größten Sexsymbol ihrer Generation. Egal, ob in ihren Filmen, auf dem roten Teppich oder auf Instagram – die junge Amerikanerin gibt einfach immer eine gute Figur ab.

Auch an diesem Wochenende überraschte sie ihre über 20 Millionen Instagram-Fans mit einer verführerischen Bilderreihe. Insgesamt acht Selfies zeigen die Schauspielerin vor einem Hotelspiegel – und der Anblick kann sich sehen lassen!

Sydney Sweeney zeigt ihre heißen Kurven

Sweeney zeigte sich auf den Bildern wie sie sich auf ihre Lippe beißt, ihre Zunge rausstreckt und ihre üppige Oberweite nah an die Linse hält. Das enge Crop-Top konnte ihre Kurven nur knapp in Zaum halten, der verspielte Rock bedeckte nur das Nötigste. "Ich mache nicht oft Spiegel-Selfies, aber wenn ich es tue, sind sie chaotisch", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Beitrag.

Kein Wunder, dass sich die heißen Bilder rasend schnell im Netz verbreiteten. Alleine auf dem Instagram-Profil des Hollywood-Stars sammelten die Fotos innerhalb kurzer Zeit über vier Millionen Likes! Ihre Follower zeigen sich auch in der Kommentarspalte begeistert: "Du bist die heißeste Frau auf Erden!", äußerte sich eine Nutzerin.

Der heiße Look stammt übrigens von der Marke Miu Miu, für die Sydney Sweeney auch als Testimonial tätig ist. Die passende Strandtasche hatte die Schauspielerin freilich auch in petto.