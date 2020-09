Standing Ovations für Callisti

Bei der Wiener Modewoche stand gestern Abend das erste große Highlight an: Die neue Kollektion von Designerin Martina Mueller wurde über den Catwalk getragen. Diese begutachteten auch gleich Promis wie Sänger Nathan Trent, Unternehmerin Kathi Stumpf, Verleger-Paar Christian Mucha, Shopping Queen Ekaterina Mucha und die Ex-Missen Julia Furdea sowie Evelyn Rillé. Die Designerin selbst kam im legeren Blusen-Look und empfing am Catwalk Standing Ovations für ihre Kollektion.„Fast hätte ich meine Stoffe nicht bekommen,“ so die Designerin“, ich bin sehr froh, dass es doch noch geklappt hat. Wir sind dieses Jahr zwar mega spät dran aber letztendlich ist sich alles ausgegangen“. Neuer Look

„Callisti’s NEW NOW“ – so der Name der Kollektion – bezieht sich auf den Wandel der Zeit, der die Maske zum It-Accessoire macht. Martina Mueller-Callisti kreierte eine Kombination aus Maske und Halstuch – definitiv ein Trend-Teil für die nahende Wintersaison.„Die Tendenz und das „must“ sich zu bedecken, sich wieder weniger zeigen können beziehungsweise dürfen hat mich zu dieser Kollektion inspiriert, „so Martina Mueller-Callisti. Statt dem üblichen Lack- und Lederlook präsentiert sich Callisti nun etwas entspannter, mit soften Wild-West-Elementen und weniger strengen Silhouetten. „Hut und hochgeschlossenen Kleidern kann sexy sein. Man muss immer einen Schritt weiter denken, weiter in eine positive Zukunft.“ Die Prominenz in der Front Row zeigte sich begeistert.