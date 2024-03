Herzogin Meghan im Designerrausch: Neuer Look kostet über 30.000 Euro

In der Öffentlichkeit lässt sich Herzogin Meghan derzeit nur selten blicken. Sie wählt gezielt aus, welche Termine sie besucht. Neue Privatfotos zeigen die Herzogin jetzt bei einer Kunstausstellung der Kinsey Collection – und ihr Designer-Look könnte luxuriöser nicht sein.

Nach ihrem Umzug nach Montecito wurden die öffentlichen Auftritte von Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan immer seltener. Doch mit dem Start ihrer neuen Lifestyle-Marke kehrt Meghan wieder ins Rampenlicht zurück. Was dabei nicht fehlen darf? Natürlich die passende (Luxus)-Garderobe.

Herzogin Meghan im Designercape für 6.000 Euro

Letzten Donnerstag überraschte Meghan mit einem kleinen Auftritt an der Seite von Prinz Harry. Gemeinsam besuchte das Paar eine Kunstausstellung der Kinsley Collection, um ihre Stiftung, die Archewell Foundation, zu repräsentieren. Für diesen Anlass wählte Meghan einen Look, der alles andere als bescheiden war. Sie entschied sich für ein Luxus-Cape, das so viel kostet wie das Monatsgehalt eines absoluten Top-Verdieners.

Meghan liebt Luxus-Kleidung

Auch wenn das Event bereits eine Woche zurückliegt, sind nun private Fotos davon aufgetaucht, die Meghans Designeroutfit aus nächster Nähe zeigen. Die Herzogin präsentiert sich in einem dunkelblauen Cape von Carolina Herrera, das aus einer Woll-Kaschmir-Mischung gefertigt ist und aufwendig mit Blumenbouquets bestickt ist. Der Preis für das Luxusstück liegt bei rund 6.100 Euro. Um das Designer-Piece in den Fokus zu rücken, kombiniert Meghan kleine Perlenohrringe, Diamantarmbänder und ihre geliebte Tank-Uhr von Cartier im Wert von satten 24.000 Euro dazu. Ihre Haare trägt sie offen und leicht gewellt gestylt.

Im Netz ist das Outfit ein großes Aufreger-Thema. Royal-Fans kritisieren ihren Luxus-Style, und finden ihn alles andere als angemessen. Doch Fashion-Kritiker sind sich einig: Meghan wird ihrem opulenten Stil treu bleiben. Luxus-Marken wie Louis Vuitton, Dior und Oscar de la Renta werden bestimmt weiterhin zu ihrem Mode-Repertoire gehören.