× Nackt-Look: So heiß präsentieren sich Bella Hadid & Co. in Cannes

Die Filmfestspiele in Cannes sind noch immer in vollem Gange. Neben einer Menge Filme gibt es auch hochkarätige Red-Carpet-Looks unserer Lieblings-Stars zu sehen.

Auf dem roten Teppich des französischen Filmfestivals präsentierten sich in den vergangenen Tagen viele Stars sehr glamourös. Zwar gilt Cannes modisch als eine konservativere Veranstaltung, doch mit ihren heißen Looks beweisen Bella Hadid, Eva Longoria und Co. das Gegenteil. Hier kommen die stilvollsten Fashion-Momente in Cannes.

Bella Hadid verzaubert im Nacktkleid auf dem roten Teppich

© Getty Images ×

Das französische Film-Festival ist eigentlich für seinen formellen Dresscode bekannt. Doch einigen Stars ist das scheinbar egal. Denn mit ihrem Naked-Dress sorgte Bella Hadid für den wohl heißesten Look der Filmfestspiele. Die 27-Jährige trug eine Robe von Saint Laurent, das nur wenig der Fantasie überließ. Das braune Kleid war obenrum transparent und unter dem hauchdünnen Stoff trug das Model zudem keinen BH.

Eva Longoria lässt tief blicken

© Getty Images ×

Doch Bella Hadid war längst nicht die Einzige, die an diesem Abend für Aufsehen sorgte. Auch Eva Longoria legte in ihrem durchsichtigen Haute-Couture-Dress einen absoluten Wow-Auftritt hin. Die Robe bestach durch ein tiefes Dekolleté und eine elegante Schleppe. Für noch mehr Glamour sorgte zudem ein silbernes Collier.

Emma Stone sorgt für Wow-Moment

© Getty Images ×

In einem maßgeschneiderten Paillettenkleid von Louis Vuitton sorgte Emma Stone an der französischen Riviera für Aufsehen. Ein besonderes Highlight der Robe war vor allem der tiefe V-Ausschnitt und der passende Diamant-Schmuck. Damit bewies die „Poor Things“-Darstellerin einmal mehr, dass sie nicht nur wegen ihrer schauspielerischen Leistung, sondern auch aufgrund ihrer glamourösen Outfits zur obersten Hollywood-Elite zählt.

Diese Stars versprühten Glamour

Auch andere Promis machten mit ihren Looks auf sich aufmerksam, denn der rote Teppich in Cannes ist in diesem Jahr besonders reich an glamourösen Star-Roben.

Die Filmfestspiele finden noch bis zum 25. Mai statt. Insgesamt kämpfen 22 Filme dieses Jahr um die Goldene Palme.