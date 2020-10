Moral in Mode: Fashion-Branche im Wandel

Die Erkenntnisse des „Fashion on Climate“-Reports 2020 der Global Fashion Agenda und McKinsey zeigen es schwarz auf weiß: Die Modeindustrie ist auf Crashkurs mit der Umwelt. Denn wenn die Branche ihre Treibhausgase bis 2030 nicht halbiert, werden die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht werden. So erscheint der Corona-bedingte gesamtgesellschaftliche Umbruch, der auch die Modeindustrie zum Teil stillstehen lässt, wie eine dringliche und vielleicht letzte Chance zur Veränderung.

Derzeit sind es insgesamt 2,1 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen von der Produktion bis hin zur Nutzung und Entsorgung bzw. der Weiterverwertung von Kleidung, die von der Modeindustrie verursacht werden. Dieser Wert entspricht vier Prozent der globalen CO2-Emissionen und ist im Vergleich höher, als die Kohlenstoff-Ausstöße von Deutschland, Frankreich und Großbritannien gemeinsam genommen. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, sind zwar in erster Linie Unternehmen und Hersteller gefragt, doch auch Konsumenten steht darin eine tragende Rolle zu. Denn diese beeinflussen in der Wertschöpfungskette der Mode zu 20 Prozent, wie viele CO2-Emissionen verursacht werden. Dieser Wert ist u. a. davon bedingt, wie und vor allem wie viel Kleidung konsumiert, wie oft sie gereinigt und ob sie nach Ablauf der persönlichen Verwendung weggeworfen oder wiederverwendet wird. Dementsprechend ist es unabdingbar, dass global gesehen ein neues, nachhaltigeres Bewusstsein für den Konsum von Kleidung geschaffen wird. Diese Einstellung spiegelt sich mitunter in überlegteren Investitionen in faire Labels, langlebige Designs oder Vintage-Mode wieder. Und wenn sogar der Online-Moderiese Zalando sein Augenmerk auf Second Hand legt , oder auch Konzerne wie H&M auf recycelte Linien setzen, scheint ein erster Schritt in die richtige Richtung getan. Doch Wiederverwendung ist nur einer von vielen Faktoren einer langen Wertschöpfungskette, die laut Global Fashion Agenda als „Fashion Value Cycle“ auch kontrollierbar ist: Ein allgemeines Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit in der Mode und die damit verbundenen Konsumentscheidungen können nur dann skaliert werden, wenn Unternehmen auch eine entsprechende Transparenz zeigen und dabei ihre Herstellungspraktiken, die Ursprünge der Materialien sowie ihre Einflüsse auf die Umwelt und Menschen offenlegen. Sprich: Unternehmen in die Pflicht und Konsumentenentscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen.