× Mode-Fauxpas? Sarah Jessica Parker überrascht mit ungewöhnlichem Look

Sarah Jessica Parker sorgte beim Dreh des „Sex And The City“-Ablegers „And Just Like That …“ für reichlich Aufsehen, denn am Set erschien die Schauspielerin mit einem besonderen Look.

Derzeit laufen in New York die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „And Just Like That…“. Aktuelle Bilder vom Set versprechen schon einmal, dass es in den neuen Folgen modisch wild zugehen wird. Grund dafür ist das unübersehbare Accessoire, das auf dem Kopf von Serien-Stilikone Carrie Bradshaw thronte.

Styling No-Go oder neuer Trend?

© Getty Images ×

Bei einer gemeinsamen Szene mit Serienkollegin Sarita Choudhury ist die US-Schauspielerin in einem gestreiften Maxi-Kleid zu sehen. An ihrem Outfit sticht allerdings ein Detail besonders hervor. Auf ihrem Kopf thront ein voluminöser Stoff-Hut, der auch als Bettdecke durchgehen würde. Nicht nur wegen des Umfangs, sondern vor allem aufgrund des Karomusters, erinnert der XXL-Hut an so manchen Bettüberzug in Almhütten.

Sarah Jessica Parker sorgt für Lacher bei ihren Fans

© Getty Images ×

Sarah Jessica Parker hat mit ihrer Rolle der Carrie Bradshaw immer wieder neue Trends gesetzt. Doch ob sich dieses Accessoire durchsetzen wird, bleibt fraglich. Die Fans waren sich bei dieser Frage nicht ganz einig, als die 59-Jährige einen Schnappschuss des Drehs auf ihrem Instagram-Profil teilte. In den Kommentaren feierten sie viele für den ungewöhnlichen Look, während andere darin ein klares Styling No-Go sahen. Immerhin das Schuhwerk der Serien-Heldin konnte überzeugen. An den Füßen trug Parker nämlich ausnahmsweise keine High Heels, sondern bequeme Schlapfen.

Wann wird die neue Staffel ausgestrahlt?

Angang Mai haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers begonnen. Viel ist über die dritte Staffel jedoch noch nicht bekannt, außer, dass es „kompliziert“ wird. Die Fans von „ And Just Like That..." können sich offenbar auf neue spannende Handlungsstränge freuen, wenn die neuen Folgen anlaufen. Dafür müssen wir uns aber noch voraussichtlich bis 2025 gedulden müssen. Denn erst im Laufe des nächsten Jahres wird die dritte Staffel ausgestrahlt.