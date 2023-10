× Meghan Markle bringt jetzt diesen Trend aus den 2010ern zurück

Meghan Markle verleiht dem U-Boot-Look aus den 2010ern ein elegantes Update.

Nach dem Y2K-Comeback der 2000er-Jahre ist schon wieder eine neue Trend-Ära angebrochen. Crop-Tops, Low-Rise-Jeans und Häkel-Teile werden jetzt von der 2010er-Mode abgelöst. Ein ganz besonderes Oberteil der Ära hat jetzt auch Meghan Markle wieder für sich entdeckt.

© Getty Images ×

Meghan Markle: So stylt sie das U-Boot-Top

Die Rede ist von dem U-Boot-Top, das wir in den 2010er-Jahren gefühlt an jedem Disney-Channel-Star auf dem roten Teppich gesehen haben – meistens kombiniert mit einer hellen Jeans und einem Statement-Gürtel. Der gradlinige und schulterfreie Ausschnitt setzt den Fokus auf die Schlüsselbeine und den Halsschmuck.

© Getty Images ×

Bei einem Event der Archewell-Foundation in New York zeigte sich Markle in einem eleganten U-Boot-Top in Creme, jedoch mit einem besonderen Twist. Denn während der Schnitt von Meghan Markles Top dem klassischen U-Boot-Prinzip folgte, sind es die Knopf-Details, die dem Look klassische Eleganz verleihen: Oben U-Boot-Top, unten Blazer-Jacke.

© Getty Images ×

Der Star kombinierte das Top mit der passenden Anzughose, goldenem Schmuck und beigen High Heels. Ein zeitloser Look, der das U-Boot-Top zum eleganten Herbst-Trend macht.