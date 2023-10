Madonna feiert Bühnen-Comeback mit heißer Mode-Show

Die Queen of Pop feiert aktuell ihr Bühnen-Comeback. Bei Madonnas großer Jubiläums-Tournee ''Celebration'' freuen sich tausende Fans nicht nur auf die legendären Auftritte, sondern auch auf ihre bahnbrechenden Bühnen-Looks. Wir werfen einen Blick auf die ersten Show-Outfits des Superstars.

78 Konzerte in 15 verschiedenen Ländern plant Madonna, der Auftakt in London ist mehr als gelungen. In der britischen Metropole steht der Superstar seit Samstagabend auf der Bühne der O2-Arena. Keine Frage, bei ihrer "Celebration" World Tour dürfen wir uns auf eindrucksvolle Auftritte freuen - auch in puncto Style. Schließlich wird die Modeikone seit Beginn ihrer Karriere nicht nur für ihre Songs, sondern vor allem auch für ihren einzigartigen Modestil gefeiert.

Madonna: Bühnen-Looks der Superlative

Fast noch besser als die Setlist ihrer ersten Konzerte in London waren die ersten legendären Bühnen-Looks der Queen of Pop. Sie alle sind Anspielungen auf ihre kultigsten Looks der letzten Jahrzehnte. Für die maßgeschneiderten Looks zeichnen sich die zwei Kostüm-Designer Eyob Yohannes und Rita Melssen verantwortlich. Um mit der Bühnenmode eine starke, klare Botschaft zu vermitteln, wählte das Designer-Duo Bühnenkostüme, die sich mit Madonnas Hits aus vier Jahrzehnten beschäftigen und einige ihrer berühmtesten Outfits nachbilden. "Mode war schon immer ein großer Teil ihrer Geschichte“, erzählt Yohannes der amerikanischen "Vogue", "daher haben wir uns stilistisch an ihrer Vergangenheit orientiert um viele ihrer Kult-Looks bühnentauglich zu machen.“

Yohannes und Melssen entwarfen die Bühnenkostüme Großteils selbst. Aber auch Designer wie Donatella Versace, Jean Paul Gaultier und Dilara Findikoglu kreierten maßgeschneiderte Kostüme für Madonnas Jubiläums-Tour. Wir werfen einen ersten Blick auf Madonnas einzigartige Bühnen-Garderobe: