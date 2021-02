Leo Print ist out! Jetzt kommt…

Cow Print! Ab der nächsten Frühlings-Saison heißt es „muhhhhh“.

Langsam haben wir uns an Leo, Schlange und Zebra sattgesehen. Höchste Zeit für einen neuen Muster-Trend: Cow-Print! Stars wie Meghan Markle, Kylie Jenner und Victoria Beckham machen es vor: das Muster peppt jedes Kleidungsstück auf und gibt dem Outfit einen wilden Touch.

Cow-Print als Eye-Catcher

Cow-Print kommt jetzt auf alles - von Mützen, über Jacken bis zu High-Heels. Aufgrund der weiß-braunen Farbpalette ist es auch recht einfach, das Trend-Muster in Outfits zu integrieren. Wer sich an den Trend herantasten will, probiert das Styling beispielsweise zuerst mit einer kleinen Cow-Print Tasche oder Stiefeln –perfekte Eye-Catcher! Mutige Fashionistas tragen das Tier-Muser im Komplett-Look.

Richtig kombinieren

Da der Kuhdruck natürlich etwas an Stall-Besuche erinnert, ist es wichtig, das Print mit modernen Streetwear-Teilen zu kombinieren. So wird Look vom westlichen Rancher zum stylischen Stadt-Mädchen katapultieret. Kombinieren Sie Cow-Print also am besten zu einer Skinny Cat-Eye Sonnenbrille, einem übergroßer Blazer in einer knalligen Farbe oder einer coole Lederjacke.